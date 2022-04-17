Aliağa Petkimspor, Semt77 Yalovaspor'u tek sayıyla geçti!

ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki ekibin mücadelesinde Aliağa Petkimspor, son saniyede bulduğu basketle Semt77 Yalovaspor ile karşılaştı.



Bu skorla bitime 2 hafta kala 7 galibiyete ulaşan Aliağa Petkimspor, rakibini galibiyet sayısında yakalayıp sıralamada geride bıraktı.



Thomas'ın 10 sayı bulduğu ilk 5 dakikalık bölümde aradaki farkı 10 sayıya (12-2) yükselten Aliağa Petkimspor'a 10-0'lık seriyle cevap veren konuk ekip, 7. dakika içinde Gallinat'ın 3 sayılık basketiyle beraberliği sağladı: 12-12. Kalan bölümde rakibinin kendisini geçmesine izin vermeyen ev sahibi ekip, periyodu 19-18 üstün bitirdi.



İkinci periyodun başında 21-19 öne geçen konuk ekip, daha etkili olduğu periyotta son 3 dakikaya 29-23 önde girdi. Aliağa Petkimspor'un Perkins ve Erol Can Çinko'nun basketleriyle beraberliği yakaladığı devre 31-31 eşitlikle tamamlandı.



Üçüncü periyodun başında daha etkili olan konuk ekip aradaki farkı 12 sayıya kadar çıkardı: 51-39. Toparlanan Aliağa Petkimspor, farkı azaltsa da Semt77 Yalovaspor son çeyreğe 3 sayı farkla 57-54 önde girdi.



Müsabakanın son 5 dakikasına 68-62 üstün giren Semt77 Yalovaspor karşısında son bölümde daha etkili olan Aliağa Petkimspor, bitime 55 saniye kala Denmon'ın 3 sayılık basketiyle 76-76 eşitliği yakaladı. Son 7 saniyesine konuk ekibin 80-78 üstünlüğüyle girilen müsabakada Aliağa Petkimspor, Armand'ın son saniyede attığı 3 sayılık basketle rakibini 81-80 yendi.



Sean Armand'ın attığı 3 sayılık basketin ardından büyük sevinç yaşayan taraftarlar, oyun alanına girdi. Taraftarların dışarı çıkarılmasının ardından hakemler pozisyonu tekrar izledi ve basketi geçerli saydı.



Karşılaşmanın son periyodunda tribünlerde kısa süreli bir gerginlik oluştu.



Salon: ENKA



Hakemler: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Batuhan Söylemezoğlu



Aliağa Petkimspor: Perkins 10, Armand 22, Sinan Sağlam 2, Aldridge 11, Thomas 12, Eray Akyüz, Doğukan Şanlı 3, Nusret Yıldırım, Hakan Sayılı 3, Denmon 9, Erol Can Çinko 9



Semt77 Yalovaspor: Rupnik 20, İsmail Kerem Gülmez 4, Gallinat 22, İlkan Karaman 8, Lee 10, Starks 6, Brown 8, Efe Ergi Tırpancı 2, Mert Celep



1. Periyot: 19-18



Devre: 31-31



3. Periyot: 54-57



5 faulle çıkan: 39.19 Perkins (Aliağa Petkimspor)





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