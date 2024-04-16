Aliağa Petkimspor, play-off için parkede

Basketbol Süper Ligi'nde üst üste ikinci galibiyetini Darüşşafaka'yı deplasmanda 83-72 yenerek alan Aliağa Petkimspor ilk kez Play-Off'u garantilemeye çok yaklaştı.



Ligde 27 maçta 14 galibiyetle yeniden beşinci sıraya tırmanan Petkimspor bu hafta Bursaspor'u da yenip rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmadan Play-Off biletini almak istiyor.



Antrenör Burak Gören, "Kazandığımız için çok mutluyuz. Kazandığımız zaman belirli avantajları alacak olmak tüm maç boyunca bizi biraz baskı altında tuttu. Buna rağmen tüm sezon olduğu gibi çok mücadeleci ve vazgeçmeyen tavrımızı sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Play-Off için bir adım daha attık. Bundan sonra kalan maçlarımızda maksimum galibiyeti almaya çalışacağız" dedi.





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