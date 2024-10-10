Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde kayıpsız ilerliyor

Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında Filou Oostende'yi 77-74 mağlup eden Aliağa Petkimspor'un başantrenörü Burak Gören, "Kazandığımız için çok mutluyum, bizim adımıza çok büyük bir adım." dedi.



Gören, yaptığı açıklamada, Filou Oostende karşılaşmasının evlerinde oynadıkları ilk Şampiyonlar Ligi maçı olduğunu söyledi.



Karşılaşmanın son bölümünde 6 sayı geriye düşmelerine rağmen tekrar toparlandıklarını anlatan Gören, şunları kaydetti:



"Rakibimiz çok düzenli bir basketbol oynuyor, bu kadar disiplinli bir takımı yenmek çok kolay değil. Gerçekten bazı noktalarda bizi çok zorladılar. Özellikle savunma tarafında çok iyilerdi. İki tarafın da kazanabileceği zor bir maçtı. Müsabaka içinde skor 11 kez eşitlendi ve 12 defa el değiştirdi. Kazandığımız için çok mutluyum, bizim adımıza çok büyük bir adım. Çok yeni, adım adım büyüyen ve hedefleri olan bir kulübüz. Bu başarıları yakalayabilmek çok önemli. Seyircimiz büyük destek sağladı. İnşallah bundan sonra da hem Türkiye Ligi'nde hem Şampiyonlar Ligi'nde aynı seviyede ilerleyebiliriz."



Aliağa Petkimspor, B Grubu'nda kendisi gibi 2 maçını kayıpsız geçen son şampiyon Unicaja'nın ardından averajla 2. sırada bulunuyor. İzmir temsilcisi, grubun 3. maçında 23 Ekim Çarşamba günü İspanya'da Unicaja'ya konuk olacak.



