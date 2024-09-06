20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı oyuncularından Ali Turap Bülbül, Elit Lig'de İngiltere ile 1-1 berabere kaldıkları maçta baştan sona üstün taraf olduklarını söyledi.Ali Turap Bülbül, müsabakanın ardından Pendik Stadı'nda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.İngiltere karşılaşmasını değerlendiren Ali Turap Bülbül, "Üstün olduğumuz bir maçtı. Takım arkadaşlarımın emeğine sağlık. Çoğunlukla 1-0 öndeydik. Son dakikada yediğimiz golle 1 puanla buradan ayrıldık. Şimdi de önümüzde Çekya maçı var." değerlendirmesinde bulundu.Çekya maçıyla ilgili görüşlerini dile getiren Ali Turap, "Çekya maçını kazanmayı hedefliyoruz. Biz zaten her maçı kazanmayı hedefliyoruz. Daha önce de 2 Avrupa Şampiyonası'na gittik. Bu bizim için başarı." ifadelerini kullandı.Elit Lig'deki rakiplerini değerlendiren Ali Turap, "Elit Lig'de temposu yüksek maçlar oluyor. Burada iyi oyuncular var ve onlarla mücadele ediyoruz. Bu organizasyonla kendimizi fiziksel ve psikolojik olarak geliştiriyoruz." şeklinde görüş belirtti.Bu sezon Galatasaray'la hedeflerine değinen Ali Turap, "Ben her şekilde kendimi geliştirmeyi hedefliyorum. 2 senedir şampiyon oluyoruz. Bu sene de şampiyon olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.