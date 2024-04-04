Ali Koç ve Dursun Özbek, cenazede selamlaşmadı!

Togay Bayatlı'nın cenaze töreninde üç büyüklerin başkanları hazır bulundu. Ali Koç ve Dursun Özbek birbirlerini görmemezlikten geldi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Ali Koç ve Dursun Özbek, cenazede selamlaşmadı!
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04 Nisan 2024 14:10
Son güncelleme 04 Nisan 2024 14:19
Geçtiğimiz günlerde 85 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi, Dünya Spor Yazarları Birliği ve Türkiye Spor Yazarları Derneği önceki başkanlarından Togay Bayatlı, son yolculuğuna uğurlandı.

Bayatlı için Zincirkikuyu Camii'inde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye İçişleri Eski Bakanı Mehmet Ağar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Galatasaray Eski Başkanı Faruk Süren, Galatasaraylı eski yönetici Ali Dürüst, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, Milliyet Gazetesi Yazarı Attila Gökçe ve spor dünyasından birçok önemli isim katıldı.

GÖRMEMEZLİKTEN GELDİLER

Cenaze namazına katılan Ali Koç ve Hasan Arat'ın Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile yan yana gelmemesi dikkat çekti. Ali Koç ile Dursun Özbek farklı gruplarda yer alıp birbirini görmemezlikten geldi. Ali Koç, Bayatlı ailesine başsağlığı diledikten sonra ayrılarak Türker İnanoğlu'nun cenaze törenine geçti.

Bayatlı'nın cenazesi Zincirlikuyu Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. 

 


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