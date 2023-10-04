Ali Koç'tan Szymanski için Galatasaray açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sözcü TV'de Uğur Dündar'ın sorularını yanıtladı. Koç, Sebastian Szymanski transferi için çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ali Koç'tan Szymanski için Galatasaray açıklaması
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04 Ekim 2023 21:59
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sözcü TV'de Uğur Dündar'ın konuğu oldu.

"EN ZOR TRANSFER SZYMANSKI OLDU"

Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski'nin transfer sürecine dair açıklamalarda bulunan Koç, "Dusan Tadic, Fred, Sebastian Szymanski transferlerinde Mario Blanco'nun çok etkisi var. En zor transfer Szymanski oldu." dedi.

"RAKİBİMİZ TESİSLERİ GEZDİRMİŞ"

Szymanski için Galatasaray'ın da devrede olduğunu söyleyen Ali Koç, "Bir rakibimiz Szymanski için sert şekilde devreye girmiş. Gizlice İstanbul'a getirmiş ve tesisleri gezdirmiş. öğrendik ki haber verilmesi gereken yerlere haber verilmediği için sıkıntı çıkmış! 1,5 - 2 milyon euro fazla rakama geldi ama iyi ki de geldi." sözlerini sarf etti.

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