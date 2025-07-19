19 Temmuz
Akron Togliatti-Samara
1-157'
19 Temmuz
Lokomotiv Moscow-PFC Sochi
18:00
19 Temmuz
KFUM-Brann
2-089'
19 Temmuz
Molde-Stroemsgodset
17:00
19 Temmuz
Viking-Bodo/Glimt
19:00
19 Temmuz
Widzew Lodz-Zaglebie Lubin
1-0DA
19 Temmuz
Wisla Plock-Korona Kielce
18:30
19 Temmuz
GKS Katowice-Rakow
21:15
19 Temmuz
San Lorenzo-Gimnasia LP
20:30
19 Temmuz
Lanus-Rosario Central
22:30
20 Temmuz
Club Atletico Platense-Velez Sarsfield
00:45
20 Temmuz
Godoy Cruz-Sarmiento
00:45
20 Temmuz
Instituto-River Plate
03:00
19 Temmuz
Fortaleza-Bahia
22:00
19 Temmuz
Vasco da Gama-Gremio
23:30
20 Temmuz
Mirassol-Santos FC
00:30
20 Temmuz
Sao Paulo-Corinthians
03:00
19 Temmuz
RKC Waalwijk-FC Utrecht
13:00
19 Temmuz
Lens-Dunkerque
5-1
19 Temmuz
Norwich City-FC Volendam
1-1
19 Temmuz
Stevenage-Swansea City
2-3
19 Temmuz
E.Braunschweig-Holstein Kiel
14:00
19 Temmuz
Feyenoord-Gent
0-0DA
19 Temmuz
Bournemouth-Bristol City
15:00
19 Temmuz
Schalke 04-FC Twente
0-086'
19 Temmuz
NAC Breda-Olympiakos
2-390'
19 Temmuz
Ajax-KV Mechelen
1-145'
19 Temmuz
M. United-Leeds United
0-038'
19 Temmuz
Angers-Caen
1-0DA
19 Temmuz
Grasshopper-West Ham United
0-1DA
19 Temmuz
Nice-Ajaccio
0-0IPT
19 Temmuz
Oldham Athletic-Dundee United
0-0DA
19 Temmuz
LASK-Union Berlin
0-019'
19 Temmuz
Elversberg-Hoffenheim
1-016'
19 Temmuz
Hansa Rostock-Aston Villa
17:00
19 Temmuz
Celtic-Newcastle
17:00
19 Temmuz
Blackburn Rovers-Everton
17:00
19 Temmuz
Sturm Graz-Hamburger SV
17:00
19 Temmuz
Reading-Tottenham
17:00
19 Temmuz
N. Forest-AS Monaco
17:00
19 Temmuz
Rotherham United-Sheffield United
17:00
19 Temmuz
Hull City-Kasımpaşa
18:00
19 Temmuz
Nantes-Guingamp
18:30
19 Temmuz
Sevilla-Sunderland
22:00
19 Temmuz
Braga-Celta Vigo
22:00
20 Temmuz
Leon-Guadalajara
04:00
19 Temmuz
Beijing Guoan-Shanghai Shenhua
1-3
19 Temmuz
Henan FC-Meizhou Hakka
1-083'

Ali Koç'tan Hakan için bir hamle daha!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nun transferi için Inter ile bugün bir görüşme daha yapacak.

calendar 19 Temmuz 2025 15:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ali Koç'tan Hakan için bir hamle daha!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



 

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Hakan Çalhanoğlu için bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor.

TRT Spor'un haberine göre; Hakan ile görüşüp olumlu yanıt alan ve Inter'e bir teklif yapan Ali Koç, İtalyan kulübüyle bugün bir görüşme daha yapacak.

20 milyon Euro bonservisi gözden çıkaran ve Inter'den 30 milyon Euro cevabı alan Ali Koç, kısa süre içerisinde orta yolu bularak transferi en hızlı şekilde neticelendirmeyi hedefliyor.

ALİ KOÇ: "BİZE GELİR MİSİN?"
HAKAN ÇALHANOĞLU: "KULÜBÜMLE ANLAŞIN"

Ali Koç ile Hakan Çalhanoğlu'nun yaptığı görüşmede sarı-lacivertlilerin başkan milli futbolcuya "Bize gelir misin?" diye sorduğu öne sürüldü.


Çalhanoğlu'nun, Ali Koç'a "Türkiye'ye dönmek istiyorum, kulüple anlaşırsanız sorun yok" cevabını verdiği vurgulandı.

MOURINHO'DAN ONAY ALINDI, KAPTANLIK TEKLİF EDİLDİ

Ayrıca Ali Koç'un, Jose Mourinho ile görüşüp transfer için onayını aldığı, Fenerbahçe'nin kaptanlığını Hakan Çalhanoğlu'na önerdiği öne sürüldü. 

GALATASARAY DA İSTİYORDU

Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan 30 yaşındaki yıldız için ezeli rakipler arasındaki rekabet resmen başladı. Sarı kırmızılılar, daha önce Inter ile temas kurmuş ancak İtalyan temsilcisiyle anlaşma zemini bulamamıştı.

FENERBAHÇE CAMİASINDA HEYECAN

Ali Koç'un devreye girmesiyle birlikte sarı lacivertli cephede heyecan daha da arttı. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, "Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçemize hayırlı olsun " paylaşımıyla dikkat çekerken, kulübün kongre üyesi Avukat Serkan Sarıyaprak ise "10 numara sahibini bekliyor" ifadeleriyle dolaylı bir mesaj verdi.

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Bilal Kutlualp'in bu paylaşımı retweet etmesi, söylentileri daha da güçlendirdi.

MOURINHO'NUN YAKIN DOSTUNDAN İŞARET

Jose Mourinho'nun yakın arkadaşı olarak bilinen Manlike Cennet de Hakan Çalhanoğlu'nun fotoğrafını paylaşarak kum saati emojisi kullandı. Bu gönderi, transferin artık zaman meselesi olduğu şeklinde yorumlandı.

11 GOL 8 ASİST

Geride kalan sezonda Inter ile UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çıkan Hakan Çalhanoğlu, 47 karşılaşmada görev alarak 11 gol ve 8 asistlik önemli bir katkı sağladı.  

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.