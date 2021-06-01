Ali Koç: 'Seneye kadınlarda EuroLeague'i alacağız'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında amatör branşların geleceği hakkında önemli açıklamalar yaptı. Ayrıca gelecek sezon kadınlarda EuroLeague'i kazanacaklarını söyledi. İşte Ali Koç'un açıklamaları...



"ANADOLU EFES'İ KUTLARIM"



Anadolu Efes Kulübünü kutluyorum. Son 7 senedir Türk takımlarının Final Four'da olması, iki kupa eklenince Türk erkek basketbolu Avrupa'da bayağı bir önemli noktada.



"SERTAÇ BEY İLE HAVA DEĞİŞTİ"



Sertaç Bey, basketbol şubesinde görevi aldı. Geç kaldık. Ben Sertaç'ın basket oynuyormuş, 3 kupası varmış, bilmiyorum. Takıma bir hayat geldi. Takımı son dakika kurmak zorunda kaldım. Bu nedenle farklı bir transfer politikası ve oyuncu tercihi oldu. Müthiş başladık. Efes'i, Kızılyıldız'ı yendik. CSKA'ya son basketle içeride kaybettik. Bayern'e 20 sayı öndeyken kaybettik. 4-0 başlayacakken 2-2 oldu. Kötü başladık ama Sertaç Bey ile inanılmaz bir seri oldu. Acayip skorlarla biten maçlar oldu. Sertaç Bey'le havası değişti takımın. Hoca EuroLeague'i tanımaya başladı. Son 16 maçın 14-15'ini kazanmıştık bu arada. Obradovic gibi bir efsaneden sonra bu dönüşümü yapmak kolay değil. Türk basketbolu buraya geldiyse Obradovic'in büyük katkısı var. Bize yaşattığı her mutlu an için şükranlarımızı sunarız. Obradovic'in liderliği hem Fenerbahçe'yi, hem Türk basketbolunu başka noktaya götürdü.



"NE GÜNAH İŞLEDİYSEK..."



Bütçe 3'te 1 düştü. Sertaç, Maurizio, Kokoskov'un uyumuyla başarılı sonuçlar aldık. Final Four'a inanıyorduk. Ne günah işlediysek, şans faktörü hiç bizim yanımızda olmadı. İlk gittiğimiz Final Four'a 3 rekorla gittik. En çok galibiyet, en erken playoff, içeride hiç kaybetmeyen takımdık. İlk 5'in 4'ü sakatlandı. CSKA serisinde bir sürü kovid çıktı. Onlar aşılı biz aşısız.



"BASKETBOLDA KADROMUZ HAZIR"



Bizim önümüzdeki sezon kadromuz hazır. 1-2 dokunuş yaparız ama star değiller. Bizim imzaladığımız oyuncularla kontrat yapabilmek için bazı kulüpler büyük teklifler yapıyor şimdi. Yerli oyuncularda bir rehavet vardı. Önümüzdeki sezon çok farklı bir basketbol takımı göreceksiniz.



"HER KULVARDA ŞAMPİYONLUĞA OYNAYACAK MIYIZ?"



Yeniden yapılanmayı imzaladık. Orada diyor ki AŞ'den derneğe 1 lira para gitmeyecek. Futbol dışındaki tüm operayonlara, oranın geliriyle devam edeceksiniz. Basketbolda buna devam etmek zorundayız. Eskiden 31'ken, 16-17'ydi euro olarak açık. Localar, kombineler, onlar bunlar, pandemi falan. 19'a indirdik bütçeyi, açığımız 11-12 bandında. Bütün basket, voleybol, olimpik branşları eklerseniz bu açık 20-25 milyon euro arası, 20 de sen ona, açık var. Fenerbahçe olarak, ben olayım olmayayım, bu camia bir karar vermek zorunda. Fenerbahçe her kulvarda şampiyonluğa oynayacak mı? Biz geldiğimizden bu yana kürekte 3 senedir kadın erkek tüm kulvarlarda şampiyon olduk. Kimin umurunda? Tarihimizde ilk kürekte olimpiyatlara sporcu gönderiyoruz. Şu an 14 kotamız var, 21-22 olacak kota. Tarihi rekor kıracağız. Bir faydası var mı? Taraftarın yüzde 99'unun umurunda mı? Biz voleybolda küme düşsek, ne olurdu bu camiada? Kimsenin umrunda değil şu an herkesin umrunda olurdu o zaman. Fenerbahçe her yerde finalde.



"KADINLARDA EUROLEAGUE'İ ALACAĞIZ"



Kadın voleybolda 3. maça çıkamadık. Fenerbahçe nasıl çıkmaz diyorlar. Gençlerle çıkalım dedik, talimatlar müsaade etmedi. Erteleme olamadı. Federasyona da kızılamaz. Kadın baskette şampiyon olduk. Final Four olduk. Tarihimizin en düşük bütçesine, en kuvvetli basket takımını kurduk. Seneye EuroLeague'i alacağız. Bunu yazın. Bunu kafaya taktık. Ekaterinburg ile oynadığımız maç, son 10 yılın en iyi maçıydı dedi FIBA. Benim bütçe 1.5 milyon, onun bütçesi 11 milyon. Bir de o takım aşılıydı. Bizi değerlendirenlerin gözünde bir değeri yok.



"BEŞİKTAŞ VE G.SARAY GENÇLERLE ÇIKARSA..."



'Ne uğraşıyorsun bununla, futbolla uğraş' diyorlar. Galatasaray ve Beşiktaş, bu sporlara gençlerle çıkarsa sadece Türk sporu kaybedecek. İlgililer bunun farkında değil. Biz de girelim kadın futboluna bakın uçacak. Biz bu kadar sıkıntılı şartlarda, sıfır manevra alanı varken, olimpik branşlarda rekor kırıyor, olimpik branşların hepsinde şampiyon olmuş demiyor kimse. Fenerbahçe bir karar verecek. Sadece futbol ve erkek basketbolla mı devam edecek, yoksa dünyanın en başarılı spor kulübü mü olacak? Buna camia bir karar verecek, ben olayım olmayayım.



