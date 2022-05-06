Ali Koç: 'Mourinho'yu da, Guardiola'yı da getirsen olmaz'

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu ve Türk futbolundaki düzenin değişmesi gerektiğini ifade etti.



Bir basın mensubundan gelen "Teknik direktör arıyorsunuz, futbolcu bakıyorsunuz. Önümüzdeki sezon şampiyonluk için her şeyi yapıyorsunuz. "Yalnız kaldık" dediniz. Bu yalnızlıkla şampiyonluğun geleceğine inanıyor musunuz?" sorusuna cevaben Ali Koç şu açıklamalar yaptı:



"Bu nosyonun değişmesi lazım. "Jose Mourinho'yu da getirsen, Pep Guardiola'yı da getirsen, zaten bu sistemle hiçbir şey yapamazsın." nosyonunun değişmesi lazım. Bu haksız bir inanç değil, haksız bir düşünce değil. Ne yazık ki böyle. Geçen sezon da söyledim. Şampiyonluklar sahada kazanılmıyor da dedim. Söylemeye devam edeceğiz. İmkanlarımız çerçevesinde en iyisini yapmak için mücadele edeceğiz, uğraşacağız, çabalayacağız. Hiçbir zaman kaybetmek istemediğimiz "İlahi adalet var" inancını da aklımızda canlı tutacağız. Ondan sonra da gerisini Allah bilir diyeceğiz. Şimdi TFF seçimleri yapılacak. Seçimin bir faydası olmayacağını da söylüyorsunuz. Belki de isyanlar sayesinde artık birileri 'Yeter artık, oyuncak haline getirmeyin futbolu. Futbolu bilenler yönetsin' konumuna gelir. İnşallah."





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