Yeni sezonda Jose Mourinho yönetiminde şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, kadroyu güçlendirmek için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Ali Koç, Paris Saint-Germain'in 3 yıldızı için düğmeye bastı.
ÜÇ YILDIZ FUTBOLCU GÜNDEMDE
Sarı-Lacivertli ekip, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain'den ayrılması gündemde olan üç yıldız için harekete geçildi. Hedefte olan isimler kanat oyuncusu Lee Kang-in, forvet Gonçalo Ramos ve geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen stoper Milan Skriniar.
Özellikle takımda kalmak isteyen Skriniar için girişimlerini sıklaştıran yönetim, PSG ile anlaşılması halinde Slovak savunmacının bonservisi için 10 milyon Euro'yu gözden çıkarmaya hazır.
GÖZLER PARİS'TE
Fransız kulübü, iyi teklifler gelmesi durumunda bazı oyuncularına veda etmeye sıcak bakıyor. Bu isimlerden biri olan 24 yaşındaki Güney Koreli yıldız Lee Kang-in'in bonservis bedelinin yaklaşık 20 milyon Euro olduğu belirtiliyor. Fenerbahçe, bu transferi gerçekleştirmek için tüm imkanlarını zorlamaya kararlı.
Hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen Kanarya, bu listeye şimdi de PSG forması giyen 23 yaşındaki Portekizli forvet Gonçalo Ramos eklendi. 45 milyonluk yüksek maliyeti nedeniyle Ramos'un kiralanması gündemde.
ÜÇ YILDIZ FUTBOLCU GÜNDEMDE
Sarı-Lacivertli ekip, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain'den ayrılması gündemde olan üç yıldız için harekete geçildi. Hedefte olan isimler kanat oyuncusu Lee Kang-in, forvet Gonçalo Ramos ve geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen stoper Milan Skriniar.
Özellikle takımda kalmak isteyen Skriniar için girişimlerini sıklaştıran yönetim, PSG ile anlaşılması halinde Slovak savunmacının bonservisi için 10 milyon Euro'yu gözden çıkarmaya hazır.
GÖZLER PARİS'TE
Fransız kulübü, iyi teklifler gelmesi durumunda bazı oyuncularına veda etmeye sıcak bakıyor. Bu isimlerden biri olan 24 yaşındaki Güney Koreli yıldız Lee Kang-in'in bonservis bedelinin yaklaşık 20 milyon Euro olduğu belirtiliyor. Fenerbahçe, bu transferi gerçekleştirmek için tüm imkanlarını zorlamaya kararlı.
Hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen Kanarya, bu listeye şimdi de PSG forması giyen 23 yaşındaki Portekizli forvet Gonçalo Ramos eklendi. 45 milyonluk yüksek maliyeti nedeniyle Ramos'un kiralanması gündemde.
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