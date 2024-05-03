Ali Koç: 'Bizi Ankara'ya şikayet ettiler'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Riyad'da oynanması planlanan ancak iptal olan Süper Kupa maçının ardından TFF'nin kendilerini devlet büyüklerine şikayet ettiklerini ifade etti.
"ANKARA'YA ŞİKAYET EDİLDİK"
Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa maçının ardından devlet ile yapılan görüşmelerde TFF'nin kendilerini şikayet ettiklerini söyleyen Koç, "Riyad'da kendi başarısızlığını örtbas edebilmek için bizleri Ankara'ya şikayet etti. Riyad'da tuttu ya, sayın Cumhurbaşkanımıza kadar kandırdılar. O tuttuğu için bugün de aynı şeyi yapmaya çalışıyorlar. Riyad'da kendi beceriksizliğini üstünü kapatmak için Ankara'ya bizi şikayet etmişti. Bugün de koltuğunu korumak için aynı sürece girdi..." dedi.
"SİYASETİN BİZLE PROBLEMİ VAR"
Devlet otoriteleri ile hiçbir problemleri olmadığını söyleyen Ali Koç, "Ankara'da bize karşı olan iddialar inanmaya müsait bir anlayış var. Altı senedir gidiyoruz anlatıyoruz... Biz bir gidiyorsak, bizle alakalı gidenler on kere gidiyor. Riyad için çağırın, sorun dedik. Onlar da biliyor soruşturulduğunda başka şeylerin çıkacağını. Atatürk görselleri, 100. yıl logoları, Norm Ender'in 'Parla' şarkısında taviz veren, milli değerlerden bahsediyor! Sen kimsin milli değerlerden bahsedecek? Neden bizim hakkımızdaki asılsız şeyler Ankara'da büyütülüyor. Devlet ile problemimiz yok ama siyasetin bizle problemi olduğunu hissediyoruz ve görüyoruz." ifadelerini kullandı.
Son olarak olayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanlış aktarıldığını öne süren Koç, "Riyad'daki olaylarda Sayın Cumhurbaşkanı'nı da kandırdılar. Dursun Özbek olsam 'Riyad'da ben de vardım, neden benden bahsedilmiyor?' derim." sözlerini sarf etti.
"ANKARA'YA ŞİKAYET EDİLDİK"
Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa maçının ardından devlet ile yapılan görüşmelerde TFF'nin kendilerini şikayet ettiklerini söyleyen Koç, "Riyad'da kendi başarısızlığını örtbas edebilmek için bizleri Ankara'ya şikayet etti. Riyad'da tuttu ya, sayın Cumhurbaşkanımıza kadar kandırdılar. O tuttuğu için bugün de aynı şeyi yapmaya çalışıyorlar. Riyad'da kendi beceriksizliğini üstünü kapatmak için Ankara'ya bizi şikayet etmişti. Bugün de koltuğunu korumak için aynı sürece girdi..." dedi.
"SİYASETİN BİZLE PROBLEMİ VAR"
Devlet otoriteleri ile hiçbir problemleri olmadığını söyleyen Ali Koç, "Ankara'da bize karşı olan iddialar inanmaya müsait bir anlayış var. Altı senedir gidiyoruz anlatıyoruz... Biz bir gidiyorsak, bizle alakalı gidenler on kere gidiyor. Riyad için çağırın, sorun dedik. Onlar da biliyor soruşturulduğunda başka şeylerin çıkacağını. Atatürk görselleri, 100. yıl logoları, Norm Ender'in 'Parla' şarkısında taviz veren, milli değerlerden bahsediyor! Sen kimsin milli değerlerden bahsedecek? Neden bizim hakkımızdaki asılsız şeyler Ankara'da büyütülüyor. Devlet ile problemimiz yok ama siyasetin bizle problemi olduğunu hissediyoruz ve görüyoruz." ifadelerini kullandı.
Son olarak olayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanlış aktarıldığını öne süren Koç, "Riyad'daki olaylarda Sayın Cumhurbaşkanı'nı da kandırdılar. Dursun Özbek olsam 'Riyad'da ben de vardım, neden benden bahsedilmiyor?' derim." sözlerini sarf etti.