Ali Akman'a Şampiyonlar Ligi piyangosu!

Eintracht Frankfurt'un UEFA Avrupa Ligi'nde kupayı kaldırması Ali Akman için adeta piyango oldu. Kariyerine Hollanda ekibi NEC Nijmegen'de devam eden Ali Akman yaptıklarıyla konuşulmaya devam ediyor. Alman ekibinin genç futbolcuyla ilgili kararı belli olmuştu.



TARİHE GEÇEN BAŞARI



Ali Akman, NEC Nijmegen formasıyla son maçta deplasmanda Groningen'e 4-3 kaybetmelerine rağmen tarihe geçmişti. 19 yaşındaki genç forvet takımının ilk golünü atarak bu sezon ligdeki 6. golüne imza attı. 6. gol atmayı başaran Ali Akman, 26. haftanın bitiminde bu sayıya ulaşan en genç oyuncu olma unvanını elde etti.



FRANKFURT ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE



UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Eintracht Frankfurt'ta gözler yeni sezon için alınacak kararlara çevrildi. İspanya'da oynanan final maçında Rangers'ı mağlup eden Alman ekibi, böylece gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne direkt grup aşamasından katılma hakkı elde etti.

Sezon boyu performansı izlendi.



ALİ AKMAN'I TAKİP ETTİ



Kırmızı-siyahlılara transfer olmasının ardından sezon başında Hollanda'nın NEC Nijmegen kulübüne kiralık olarak gönderilen Ali Akman da bir anda Avrupa'nın bir numaralı kupasında dev ekiplerin karşısında top koşturma fırsatı elde etti. Frankfurt kulübünün izleme ekibi, sezon boyunca genç forvetin Hollanda'daki performansını takip etti.



SEZON ÖNCESİ KAMPI BELİRLEYİCİ



Eredivisie'de 28 maçta forma giyen ve 6 gol atan Ali Akman için bu kiralık dönemin verimli geçtiği değerlendirilirken, futbolcu gelecek sezonun kadrosu için düşünülmeye başladı. Ancak Ali öncelikle Eintracht Frankfurt'un sezon öncesi kampına çağrılacak ve burada kendisi test edilecek. Sezon öncesi kampında göstereceği iyi performans kendisine gelecek sezonun kadrosunda yer açabilecek.



MATANOVİC POTANSİYEL RAKİBİ OLACAK



Ali Akman için sezon öncesi hazırlıkları kapsamında potansiyel olarak forma için rekabet edeceği ismin ise Igor Matanovic olduğu öğrenildi. St Pauli takımında sezonu kiralık geçiren 19 yaşındaki santrforun mevcut performansının Ali'den iyi olmamakla birlikte, teknik ekip nezdinde daha uzun boylu ve fizik olarak daha güçlü bir yapısının

bulunmasının avantaj görüldüğü belirlendi.



HIZI ARTTIKÇA ŞANSI DA ARTACAK



Frankfurt teknik direktörü Glasner'in Ali Akman'ın ceza sahası içerisindeki etkisinden oldukça memnun olduğu öğrenildi. Ancak futbolcunun oyunu daha geniş alanda da oynayabilir ve daha hızlı bir hale gelmesinin de, gelecek sezonun kadrosunda yer bulabilmesi açısından önemli faktörler olacağı tespit edildi.



"GERİ DÖNECEĞİM"



Ali Akman, geleceğiyle alakalı olarak şu açıklamalarda bulunmuştu: "Frankfurt'a geri döneceğim. Umarım orada kalabilirim. Yazın neler olacağını göreceğiz. Tekrar NEC Nijmegen'e kiralanmak istiyor muyum? Bunun hakkında konuşmak için çok erken. Ama burada harika zaman geçiriyorum. Çok mutluyum. Kariyerim için gerçekten doğru bir seçim yaptım. Burada çok deneyim kazandım. Burada yalnız olmak kolay değil. Henüz 19 yaşındayım ve bu benim Avrupa'daki ilk sezonum. Taraftarlar, takım arkadaşlarım ve personeller ile iyi vakit geçiriyorum. Her gün ne kadar minnettar olabileceğimi anlıyorum."







