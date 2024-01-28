Alexander Djiku: "Biz çok büyük bir takımız"

Fenerbahçeli'nin defans oyuncusu Alexander Djiku, Ankaragücü maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Alexander Djiku: 'Biz çok büyük bir takımız'
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28 Ocak 2024 21:13
Son güncelleme 28 Ocak 2024 21:18
Fenerbahçe'nin savunma oyuncularından Alexander Djiku, Ankaragücü karşılaşmasının ardındna açıklamalarda bulundu.

Taraftarların desteğini değerlendiren Alexander Djiku "Taraftarlarmızın desteği yeni değil. Hep oradalar, hep destekliyorlar. Biz onlarla çok daha güçlüyüz. Bizi sürekli itiyorlar maç içinde. Gol yemiş olsak da 3 puan için taraftarın desteği de etkili oldu." dedi.

Takımdaki rekabetle ilgili açıklama yapan Alexander Djiku "Daha önce de söyledim; biz gerçekten çok büyük bir takımız. Büyük takımlarda büyük oyuncular olur. Takım içi rekabet her zaman iyidir ve önemlidir. Kaliteli oyuncularla oynuyor olmak çok önemli." ifadelerini kullandı.

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