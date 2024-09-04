Alex Telles, Brezilya'ya geri döndü

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan ayrılan 31 yaşındaki Brezilyalı sol bek Alex Telles'in yeni adresi belli oldu.
Brezilya ekibi Botafogo, bonservisini elinde bulunduran Alex Telles ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
2023'te Manchester United'dan Al Nassr'a transfer olan Telles, Suudi Arabistan temsilcisinde çıktığı 38 maçta 3 gol attı ve 5 asist yaptı.
Brezilya ekibi Botafogo, bonservisini elinde bulunduran Alex Telles ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
2023'te Manchester United'dan Al Nassr'a transfer olan Telles, Suudi Arabistan temsilcisinde çıktığı 38 maçta 3 gol attı ve 5 asist yaptı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU