Alex Telles, Brezilya'ya geri döndü

Al Nassr'dan ayrılan Brezilyalı sol bek Alex Telles, ülkesi ekiplerinden Botafogo'ya imza attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Alex Telles, Brezilya'ya geri döndü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Eylül 2024 00:04
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan ayrılan 31 yaşındaki Brezilyalı sol bek Alex Telles'in yeni adresi belli oldu.

Brezilya ekibi Botafogo, bonservisini elinde bulunduran Alex Telles ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

2023'te Manchester United'dan Al Nassr'a transfer olan Telles, Suudi Arabistan temsilcisinde çıktığı 38 maçta 3 gol attı ve 5 asist yaptı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery