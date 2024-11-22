Alex de Souza'dan Galatasaray yalanlaması

Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza, canlı yayında Galatasaray ve Okan Buruk ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından yeni bir açıklama yaptı.Alex, açıklamasında,fadelerini kullandı.Alex'in canlı yayında Galatasaray ile ilgili sözlerinin tercümesi şu şekildeydi;Fenerbahçeli taraftarlar, Alex'in canlı yayındaki sözleri sonrası Brezilyalı teknik adama tepki göstermişti.