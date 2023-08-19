Aleksandar Stanojevic: ''Elimizden geleni yaptık''

Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Antalyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Aleksandar Stanojevic: ''Elimizden geleni yaptık''
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19 Ağustos 2023 00:05
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Aleksandar Stanojevic, karşılaşmada ellerinden geleni yaptıklarını ancak oyun kontrolü ve top kurma konusunda iyi olmadıklarını belirtti.

Stanojevic, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri için zor bir karşılaşma olduğunu söyledi.

Son dakikalarda gol yediklerini aktaran Stanojevic, "Mücadeleyi bırakmadık. Elimizden geleni yaptık ancak oyun kontrolü ve top kurma konusunda çok iyi değildik." diye konuştu.

Antalyaspor'un top hakimiyeti konusunda maçta kendilerine göre daha iyi olduğuna dikkati çeken Stanojevic, bu nedenle sahadan beraberlikle ayrıldıklarını kaydetti.

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