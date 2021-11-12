Aleksandar Djordjevic: "Dağınıklığı toparlayamadık"

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Aleksandar Djordjevic, Milan maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Aleksandar Djordjevic: 'Dağınıklığı toparlayamadık'
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12 Kasım 2021 22:41
THY EuroLeague'in 9. haftasında konuk ettiği Armani Milan'a 68-43'lük skorla mağlup olan Fenerbahçe Beko'da başantrenör Aleksandar Djordjevic, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Hücumda kötü olduklarını söyleyen Sırp antrenör, "Savunmamız hiç kötü değildi. Fenerbahçe Beko olarak rakibi 70 sayının altında tuttuk ama hücumda gerçekten kötüydük. Kötü şut seçimleri yaptık. Maçı çok dağınık açtık ve o dağınıklığı toparlayamadık." dedi.


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