Alassane Ndao, 1 yıl daha Antalyaspor'da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, geçtiğimiz sezon devre arasında kiralanan Alassane Ndao ile 1 yıllık daha sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Antalyaspor.com.tr
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Alassane Ndao, 1 yıl daha Antalyaspor'da
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24 Temmuz 2022 16:41
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Alassane Ndao ile bir yıl daha anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında kırmızı-beyazlı formayı giyen Senegalli futbolcu ve kulübü Al Ahli ile her konuda anlaşma sağlandı. 25 yaşındaki Ndao, 2022-2023 sezonunda da Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyecek.

Alassane Ndao, Fraport TAV Antalyaspor'un Almanya'da gerçekleştirdiği kampa katılarak takım arkadaşları ile çalışmalara başladı.

Ndao, Akdeniz ekibinde geçen sezon 14'ü ilk 11 olmak üzere 15 maçta görev aldı. 937 dakika sahada kalan sağ kanat oyuncusu, Süper Lig'de Trabzonspor, Konyaspor ve Galatasaray maçlarında olmak üzere 3 gol attı. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 2 karşılaşmada forma giyen Senegalli oyuncu, Hatayspor karşılaşmasında fileleri havalandırdı.

Alassane Ndao, 2020-2021 sezonunda ise Fatih Karagümrük forması giymişti.

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