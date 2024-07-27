Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam etti.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde salonda yapılan çalışmada futbolcuları, kuvvet ve dayanıklılık çalıştı.
Akdeniz temsilcisi, çalışmalarını bu akşam ve yarın yapacağı idmanlarla sürdürecek.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde salonda yapılan çalışmada futbolcuları, kuvvet ve dayanıklılık çalıştı.
Akdeniz temsilcisi, çalışmalarını bu akşam ve yarın yapacağı idmanlarla sürdürecek.
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