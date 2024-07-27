Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü

Corendon Alanyaspor, Düzce'de kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Temmuz 2024 18:45
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam etti.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde salonda yapılan çalışmada futbolcuları, kuvvet ve dayanıklılık çalıştı.

Akdeniz temsilcisi, çalışmalarını bu akşam ve yarın yapacağı idmanlarla sürdürecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery