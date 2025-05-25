Süper Lig'in 37. ve son haftasında Konyaspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı Alanyaspor, 2-1'lik skorla kazandı.



Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Ui-Jo Hwang ve 40. dakikada Yusuf Özdemir attı. Konyaspor'un tek golü 52. dakikada Umut Nayir'den geldi.



Konyaspor'da Oğulcan Ülgün, 84. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.



Bu sonucun ardından Alanyaspor, ligde 42 puana ulaştı ve ligde kalmayı garantiledi. Konyaspor, 46 puanda kaldı.



Ligin son haftasında Alanyaspor, sahasında Sivasspor'u ağırlayacak. Konyaspor, Fenerbahçe deplasmanına gidecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



13. dakikada Pedrinho'nun kullandığı kornerde topa gelişine vuran Guilherme'nin şutununda kaleci Ertuğrul Taşkıran, meşin yuvarlağı kornere çeldi.



31. dakikada Aliti'nin ceza sahası içerisinden ortasında Hwang'ın kafa vuruşunda top direğin yanından dışarıya çıktı.



36. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Cordova'nın pasında Richard'ın şutunda kaleci Deniz Ertaş meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



38. dakikada konuk ekip öne geçti. Orta sahadan aldığı topla hareketlenen Hwang'ın uzaktan sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.



39. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Hwang'ın pasında topla buluşan Yusuf Özdemir'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.



Maçın ilk yarısı, Corendon Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





52. dakikada Konyaspor farkı 1'e indirdi. Guilherme'nin pasında topa buluşan Umut Nayir'in ceza sahası dışından sert şutunda top ağlara gitti: 1-2.



64. dakikada Richard'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Cordova'nın şutunda top kaleci Deniz Ertaş'tan döndü.



69. dakikada Adil Demirbağ'ın geri pasında kaleci Deniz Ertaş'ın uzaklaştırmaya çalıştığı top Vilhena'nın önünde kaldı. Vilhena'nın şutunda top az farkla dışarıya gitti.



71. dakikada frikikte topun başına geçen Pedrinho'nun ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Ertuğrul Taşkıran, topu kornere çeldi.



Karşılaşma, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.



Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir



Hakemler: Atilla Karaoğlan, Volkan Narinç, Hakan Yemişken



TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Adil Demirbağ, Clausic (Dk. 70 Yasir Subaşı), Bazoer (Dk. 78 Oğulcan Ülgün), N'dao (Dk. 87 Melih Bostan), Melih İbrahimoğlu, Bjorlo (Dk. 46 Kramer), Guilherme, Pedrinho, Yusuf Erdoğan (Dk. 70 Kaan Akyazı), Umut Nayir



Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Lima, Aliti, Hadergjonaj, Richard, Janvier, Yusuf Özdemir, Vilhena (Dk. 73 Makouta), Hwang (Dk. 86 Arda Usluoğlu), Cordova (Dk. 87 Enes Keskin)



Goller: Dk. 38 Hwang, Dk. 39 Yusuf Özdemir (Corendon Alanyaspor) Dk. 52 Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 44 Lima, Dk. 51 Fatih Aksoy, Dk. 58 Aliti, Dk. 83 Richard (Corendon Alanyaspor) Dk. 44 Umut Nayir, Dk. 55 Kramer, Dk. 83 Melih İbrahimoğlu, Dk. 90+2 Pedrinho (TÜMOSAN Konyaspor)



Kırmızı kart: Dk. 84 Oğulcan Ülgün (TÜMOSAN Konyaspor)



