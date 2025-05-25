25 Mayıs
Başakşehir-A.Demirspor
2-3
25 Mayıs
Beşiktaş-Rizespor
1-2
25 Mayıs
Konyaspor-Alanyaspor
1-2
25 Mayıs
Trabzonspor-Samsunspor
2-2
25 Mayıs
Kayserispor-Bodrum FK
1-1
25 Mayıs
Bournemouth-Leicester City
2-0
25 Mayıs
Fulham-M.City
0-2
25 Mayıs
Ipswich Town-West Ham United
1-3
25 Mayıs
Liverpool-C.Palace
1-1
25 Mayıs
M. United-Aston Villa
2-0
25 Mayıs
Newcastle-Everton
0-1
25 Mayıs
N. Forest-Chelsea
0-1
25 Mayıs
Southampton-Arsenal
1-2
25 Mayıs
Tottenham-Brighton
1-4
25 Mayıs
Wolves-Brentford
1-1
25 Mayıs
Girona-Atletico Madrid
0-4
25 Mayıs
Villarreal-Sevilla
4-2
25 Mayıs
Athletic Bilbao-Barcelona
22:00
25 Mayıs
Atalanta-Parma
0-07'
25 Mayıs
Empoli-Verona
0-18'
25 Mayıs
Lazio-Lecce
0-08'
25 Mayıs
Torino-Roma
0-08'
25 Mayıs
Udinese-Fiorentina
0-08'
25 Mayıs
Venezia-Juventus
1-08'
25 Mayıs
Alkmaar-FC Twente
3-2
25 Mayıs
Union St.Gilloise-Gent
3-1
25 Mayıs
Genk-Anderlecht
2-1
25 Mayıs
Club Brugge-Royal Antwerp
1-1
25 Mayıs
Charlton Athletic-Leyton Orient
1-0
25 Mayıs
Cremonese-Juve Stabia
3-0
25 Mayıs
Spezia-Catanzaro
2-164'
25 Mayıs
Tenerife-Real Oviedo
0-1
25 Mayıs
Real Zaragoza-Deportivo La Coruna
1-0
25 Mayıs
Eibar-Cordoba
4-1
25 Mayıs
Granada-Castellon
2-1
25 Mayıs
Sporting Gijon-Cartagena
3-2
25 Mayıs
CD Mirandes-Almeria
0-0
25 Mayıs
Eldense-Racing Santander
3-3
25 Mayıs
Elche-Malaga
2-0
25 Mayıs
Cadiz-SD Huesca
4-0
25 Mayıs
Burgos CF-Levante
2-3
25 Mayıs
Amstetten-Liefering
3-1
25 Mayıs
Austria Lustenau-Voitsberg
3-0
25 Mayıs
Ried-First Vienna FC
1-1
25 Mayıs
Admira Wacker-SV Horn
1-3
25 Mayıs
SV Lafnitz-SKN St. Poelten
2-2
25 Mayıs
Rapid Wien II-SV Stripfing
2-3
25 Mayıs
FC Midtjylland-Randers FC
3-2
25 Mayıs
Kopenhag-FC Nordsjaelland
3-0
25 Mayıs
AGF-Broendby IF
2-3
25 Mayıs
Hamarkameratene-Molde
2-1
25 Mayıs
Kristiansund BK-Viking
0-1
25 Mayıs
Sandefjord-Stroemsgodset
3-2
25 Mayıs
Sarpsborg 08-Tromsoe
0-1
25 Mayıs
FK Haugesund-Brann
0-184'
25 Mayıs
Egersund-Sogndal
0-2
25 Mayıs
Hoedd-Odds Ballklubb
3-1
25 Mayıs
Aasane-Ranheim
2-1
25 Mayıs
San Lorenzo-Club Atletico Platense
22:00
25 Mayıs
Gremio-Bahia
1-0
25 Mayıs
Palmeiras-Flamengo
22:00
25 Mayıs
Sport Recife-Internacional
22:00
26 Mayıs
Vitoria-Santos FC
00:30
26 Mayıs
Fortaleza-Cruzeiro
02:30
25 Mayıs
IFK Goeteborg-Malmö FF
1-0
25 Mayıs
Halmstads BK-Elfsborg
1-4
25 Mayıs
Djurgaarden-Haecken
1-1
25 Mayıs
Brommapojkarna-AIK
0-1

Alanyaspor kazandı ve ligde kaldı!

Süper Lig'de Alanyaspor, Konyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti ve ligde kalmayı garantiledi.

calendar 25 Mayıs 2025 21:01 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2025 21:17
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Alanyaspor kazandı ve ligde kaldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Süper Lig'in 37. ve son haftasında Konyaspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı Alanyaspor, 2-1'lik skorla kazandı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Ui-Jo Hwang ve 40. dakikada Yusuf Özdemir attı. Konyaspor'un tek golü 52. dakikada Umut Nayir'den geldi.

Konyaspor'da Oğulcan Ülgün, 84. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Alanyaspor, ligde 42 puana ulaştı ve ligde kalmayı garantiledi. Konyaspor, 46 puanda kaldı.

Ligin son haftasında Alanyaspor, sahasında Sivasspor'u ağırlayacak. Konyaspor, Fenerbahçe deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

13. dakikada Pedrinho'nun kullandığı kornerde topa gelişine vuran Guilherme'nin şutununda kaleci Ertuğrul Taşkıran, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

31. dakikada Aliti'nin ceza sahası içerisinden ortasında Hwang'ın kafa vuruşunda top direğin yanından dışarıya çıktı.

36. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Cordova'nın pasında Richard'ın şutunda kaleci Deniz Ertaş meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

38. dakikada konuk ekip öne geçti. Orta sahadan aldığı topla hareketlenen Hwang'ın uzaktan sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

39. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Hwang'ın pasında topla buluşan Yusuf Özdemir'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

Maçın ilk yarısı, Corendon Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)


52. dakikada Konyaspor farkı 1'e indirdi. Guilherme'nin pasında topa buluşan Umut Nayir'in ceza sahası dışından sert şutunda top ağlara gitti: 1-2.

64. dakikada Richard'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Cordova'nın şutunda top kaleci Deniz Ertaş'tan döndü.

69. dakikada Adil Demirbağ'ın geri pasında kaleci Deniz Ertaş'ın uzaklaştırmaya çalıştığı top Vilhena'nın önünde kaldı. Vilhena'nın şutunda top az farkla dışarıya gitti.

71. dakikada frikikte topun başına geçen Pedrinho'nun ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Ertuğrul Taşkıran, topu kornere çeldi.

Karşılaşma, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Volkan Narinç, Hakan Yemişken

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Adil Demirbağ, Clausic (Dk. 70 Yasir Subaşı), Bazoer (Dk. 78 Oğulcan Ülgün), N'dao (Dk. 87 Melih Bostan), Melih İbrahimoğlu, Bjorlo (Dk. 46 Kramer), Guilherme, Pedrinho, Yusuf Erdoğan (Dk. 70 Kaan Akyazı), Umut Nayir

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Lima, Aliti, Hadergjonaj, Richard, Janvier, Yusuf Özdemir, Vilhena (Dk. 73 Makouta), Hwang (Dk. 86 Arda Usluoğlu), Cordova (Dk. 87 Enes Keskin)

Goller: Dk. 38 Hwang, Dk. 39 Yusuf Özdemir (Corendon Alanyaspor) Dk. 52 Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 44 Lima, Dk. 51 Fatih Aksoy, Dk. 58 Aliti, Dk. 83 Richard (Corendon Alanyaspor) Dk. 44 Umut Nayir, Dk. 55 Kramer, Dk. 83 Melih İbrahimoğlu, Dk. 90+2 Pedrinho (TÜMOSAN Konyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 84 Oğulcan Ülgün (TÜMOSAN Konyaspor)


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.