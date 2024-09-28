Süper Lig'de 7. hafta maçında Alanyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Alanyaspor oldu.



Alanyaspor'un golünü 33. dakikada Nicolas Janvier kaydetti.



Fatih Tekke yönetimindeki Alanyaspor bu sezon ligde ikinci galibiyetini aldı ve puanını 9'a yükseltti.



Fenerbahçe mağlubiyeti ile birlikte son 5 lig maçını kaybeden İlhan Palut yönetimindeki Rizespor 4 puanda kaldı.



Süper Lig'de gelecek hafta Alanyaspor, Galatasaray'a konuk olacak. Çaykur Rizespor, Antalyaspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

1. dakikada sağ kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında Varesanovic'in ceza sahası dışından şutunda, top az farkla auta gitti.

18. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan gerçekleştirdiği atakta Hadergjonaj'ın ortasında Cordova'nın gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

29.⁠ ⁠dakikada sol kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında Zeqiri'nin ceza sahasına gönderdiği ortada topla buluşan Olawoyin'in şutunda, kale çizgisi üzerinde Lima topu uzaklaştırdı.

33. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Augusto'nun ceza sahası içerisine gönderdiği pasta topla buluşan Janvier'in şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

55. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan gelişen atağında ceza sahası dışında topla buluşan Makouta'nın sert şutunda, top direğin dibinden az farkla auta çıktı.

63. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Augusto'nun pasında topla buluşan Yusuf Özdemir, rakiplerini çalımladıktan sonra şutunu çekti ama savunmadan seken top kaleci Grbic'te kaldı.

74.⁠ ⁠dakikada Çaykur Rizespor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Ghezzal'in ortasında topla bulaşan Emrecan Bulut'un şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın kontrolünde auta çıktı.



Stat: GAİN Park

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Candaş Elbil, Murat Temel

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Makouta, Augusto (Dk. 88 Buluthan Bulut), Janvier (Dk. 69 Efecan Karaca), Yusuf Özdemir, Hwang (Dk. 16 Cordova)

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Hojer (Dk. 66 Halil İbrahim Pehlivan) , Papanikolaou (Dk. 66 Ghezzal), Hadziahmetovic (Dk. 82 Mithat Pala), Zeqiri (Dk. 58 Emrecan Bulut), Varesanovic (Dk. 66 Jurecka), Olawoyin, Sowe

Gol: Dk. 33 Janvier (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Augusto, Dk. 40 Yusuf Özdemir, Dk. 86 Ertuğrul Taşkıran (Corendon Alanyaspor), Dk. 48 Taha Şahin, Dk. 90+5 Halil İbrahim Pehlivan, Dk. 90+ 5 Ghezzal) (Çaykur Rizespor)



