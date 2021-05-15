Süper Lig'in 42. haftasında MKE Ankaragücü ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Alanyaspor 1-0'lık skorla kazandı.



Aytemiz Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü 24. dakikada Davidson kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Aytemiz Alanyaspor, ligi 60 puanla noktaladı.



Gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan MKE Ankaragücü ise 38 puanla ligi tamamladı.



MAÇTAN DAKİKALAR



20. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Badji'nin altı pas içinde çektiği şutu kaleci Serkan Kırıntılı ayaklarıyla kurtardı.

24. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Umut Güneş'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada kale sahasının içindeki Davidson kaleciden önce topa kafayla dokunarak meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1.

34. dakikada Bareiro'nun pasıyla ceza yayında buluşan Davidson'un şutunda topu kaleci Mert Topuz iki hamlede kurtardı.

36. dakikada Fatih Aksoy'un hatalı geri pasında topu kazanan Badji, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı topu kurtardı. Kaleciden dönen topu savunma tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

55.dakikada ceza sahasının sol çaprazından kaleciyle karşı karşıya kalan Davidson'un sert şutunu kaleci Mert Topuz kurtardı. Kaleciden dönen topa vuran Efecan Karaca'nın şutunda da kaleci Mert, üzerine gelen topu kurtarmayı başardı.

66. dakikada Berkan Kutlu'nun ceza yayının sol tarafından çektiği sert şutta kaleci Mert Topuz, topu kornere tokatladı.



Stat: Eryaman

Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin

MKE Ankaragücü: Mert Topuz, Atakan Rıdvan Çankaya, Erdi Dikmen (Dk. 77 Embiya Ayyıldız), Kulusic (Dk. 34 Alperen Babacan), Pazdan, Ali Kaan Güneren, Diousse, Lobjanidze( Dk. 46 Geraldo), Şahverdi Çetin (Dk. 60 Lukasik), Paintsil (Dk. 60 Orkan Çınar) Badji

Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Fatih Aksoy, Tzavellas, Tayfur Bingöl, Berkay İsmail Kutlu, Efecan Karaca (Dk.90+4 Yusuf Özdemir) Umut Güneş (Dk. 90+4 Siopis), Efkan Bekiroğlu (Dk. 77 Ceyhun Gülselam), Davidson (Dk. 90+4 Arda Uzun), Bareiro (Dk. 72 Mustafa Pektemek)

Gol: Dk. 24 Davidson (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 55 Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 57 Şahverdi Çetin, Dk. 88 Atakan Çankaya (MKE Ankaragücü)



