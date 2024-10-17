Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, ilk hedeflerinin Trendyol Süper Lig'de kalmak olduğunu belirterek,." dedi.Tekke, Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.Oyuncularla çok iyi çalıştıklarını anlatan Tekke, "Zaten 4 milli oyuncumuz var, gençlerle 6 oyuncumuz eksik. Toplamda 14-15 oyuncumuz var. Özellikle burada kalanlar için yoğun ve verimli bir dönem geçti diyebilirim. Oyuncuların morali gayet yerinde. Sakatlarımız var, dönen oyuncularımız da var ama genel olarak durum iyi görünüyor. Moraller yerinde, antrenmanlarımız da oldukça iyi geçiyor." diye konuştu.Bay haftasına kadar oynayacakları üç maçın önemine dikkati çeken Tekkeşeklinde konuştu.Ligde oynadıkları ilk 8 maçı da değerlendiren Tekke, berabere kaldıkları Göztepe ve özellikle Eyüpspor maçlarının, en iyi oyunu ortaya koydukları maçlar arasında yer aldığını vurguladı. Alanyaspor'un elindeki her oyuncuyu kullanmaya çalıştığına dikkati çeken Tekke, şöyle devam etti:Tekke, Alanyaspor'un oyun tarzının çok fazla konuşulmadığını ancak ilgilenen kişilerin dikkatini çeken ve övgü alan bir takım olduklarının altını çizerek, oyunu daha da nasıl geliştirebilecekleri üzerine çalıştıklarını söyledi.Ligde önlerine koydukları en önemli hedefin Süper Lig'de kalmak olduğunu aktaran Tekke, Güney Koreli oyuncuları Hwang'in sağlık durumuyla ilgili soruya, "şeklinde yanıtladı.