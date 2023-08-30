Alanyaspor'da ayrılık gerçekleşti

Alanyaspor, Zinedine Ferhat ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Alanyaspor'da ayrılık gerçekleşti
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30 Ağustos 2023 17:54
Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, Zinedine Ferhat'ın takımdan ayrıldığını açıkladı.

Turuncu-yeşilli takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Zinedine Ferhat'ın kulübümüzle olan sözleşmesi karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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