Alanyaspor, Bursa Yıldırım'ı geçerek kupada tur atladı

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Trendyol Süper Lig takımlarından Alanyaspor, deplasmanda 3. Lig ekibi Bursa Yıldırım ile karşılaştı.



Minareli Çavuş Spor Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Alanyaspor 2-1 kazandı.



Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada penaltıdan Florent Hadergjonaj ve 31. dakikada Baran Moğultay kaydetti.



Bursa Yıldırım'ın tek golü ise 48. dakikada Güneş Güventürk'ten geldi.



Bu sonuçla birlikte Alanyaspor adını bir üst tura yazdırırken, Bursa Yıldırım turnuvaya veda etti.



MAÇTAN DAKİKALAR







31. dakikada Hadegjonaj'ın pasında ceza sahası çizgisi yakınlarında topla buluşan Baran Moğultay, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.



Alanyaspor soyunma odasına 2-0 önde girdi.



48. dakikada Güneş Güventürk, Ali Mert Işık'ın ortasında ceza sahası içinde kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-2.



Karşılaşmayı 2-1 kazanan Alanya temsilcisi, üst tura çıktı.



Stat: Minareli Çavuş Spor Tesisleri



Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Emre Doğu, Emrah Türkyılmaz



Bursa Yıldırımspor: Deniz Aydın, Ahmet Kayhan (Dk. 45 Semih Görer), Mehmet Can Gülerer, Burak Büyükkaya, Hakan Öztürk, Muhammet Talha Çat, Ebu Sıddık Çelik (Dk. 76 Mehmet Bağlı), Kemal Aras (Dk. 88 Berat Badak), Ali Mert Işık, Erkan Şentürk, Güneş Güventürk (Dk. 76 Muhammet Emin Bektaş)



Corendon Alanyaspor: Paulo Victor, Hadergjonaj, Fidan Aliti (Dk. 46 Nuno Lima), Bedirhan Özyurt, Viana (Dk. 60 Duarte), Janvier, Enes Keskin (Dk. 80 Makouta), Fatih Aksoy (Dk. 60 Ümit Akdağ), Elia, İbrahim Kaya, Baran Moğultay (Dk. 80 Hwang)



Goller: Dk. 22 Hadergjonaj (penaltı), Dk. 31 Baran Moğultay (Corendon Alanyaspor), Dk. 48 Güneş Güventürk (Bursa Yıldırımspor)



Sarı kartlar: Dk. 52 Muhammet Talha Çat, Dk. 67 Mehmet Can Gülerer, Dk. 87 Kemal Aras (Bursa Yıldırımspor), Dk. 23. Viana, Dk. 53. Fatih Aksoy, Dk. 72 Janvier (Corendon Alanyaspor)



