29 Ekim
Kahta 02-Kasımpaşa
3-1
29 Ekim
Toulouse-Rennes
23:05
29 Ekim
Metz-Lens
21:00
29 Ekim
Nice-Lille
21:00
29 Ekim
Marsilya-Angers
23:05
29 Ekim
Nantes-AS Monaco
23:05
29 Ekim
Paris FC-Lyon
23:05
29 Ekim
Strasbourg-Auxerre
23:05
29 Ekim
Brann-Bodo/Glimt
21:00
29 Ekim
Le Havre-Brest
21:00
29 Ekim
Celtic-Falkirk
22:45
29 Ekim
Hibernian-Rangers
22:45
29 Ekim
Paderborn-Leverkusen
0-040'
29 Ekim
FC Köln-Bayern Munih
22:45
29 Ekim
Braga-Santa Clara
22:15
29 Ekim
Benfica-Tondela
23:45
29 Ekim
Lorient-PSG
21:00
29 Ekim
Inter-Fiorentina
22:45
29 Ekim
Adliyespor-1461 Trabzon
2-0
29 Ekim
Swansea City-M.City
22:45
29 Ekim
Bursa Yildirimspor-Alanyaspor
1-2
29 Ekim
Orduspor 1967-Erbaaspor
4-2
29 Ekim
Pendikspor-Çorlu Spor 1947
3-2
29 Ekim
Manisa FK-Muğlaspor
0-2
29 Ekim
Antalyaspor-Bursaspor
0-05'
29 Ekim
Arsenal-Brighton
22:45
29 Ekim
Liverpool-C.Palace
22:45
29 Ekim
Genoa-Cremonese
22:45
29 Ekim
Wolves-Chelsea
22:45
29 Ekim
Newcastle-Tottenham
23:00
29 Ekim
Como-Verona
0-06'
29 Ekim
Juventus-Udinese
1-08'
29 Ekim
Roma-Parma
0-08'
29 Ekim
Bologna-Torino
22:45
29 Ekim
Dynamo Kiev-Shakhtar
2-178'

Alanyaspor, Bursa Yıldırım'ı geçerek kupada tur atladı

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Trendyol Süper Lig takımlarından Alanyaspor, deplasmanda 3. Lig ekibi Bursa Yıldırım'ı 2-1 mağlup ederek tur atladı.

29 Ekim 2025 16:54
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: alanyaspor.org.tr
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Trendyol Süper Lig takımlarından Alanyaspor, deplasmanda 3. Lig ekibi Bursa Yıldırım ile karşılaştı.

Minareli Çavuş Spor Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Alanyaspor 2-1 kazandı. 

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada penaltıdan Florent Hadergjonaj ve 31. dakikada Baran Moğultay kaydetti. 

Bursa Yıldırım'ın tek golü ise 48. dakikada Güneş Güventürk'ten geldi. 

Bu sonuçla birlikte Alanyaspor adını bir üst tura yazdırırken, Bursa Yıldırım turnuvaya veda etti. 

MAÇTAN DAKİKALAR
22.⁠ ⁠dakikada Baran Moğultay'ın yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazanan Corendon Alanyaspor, Hadergjonaj'ın penaltı golüyle öne geçti: 0-1.

31. dakikada Hadegjonaj'ın pasında ceza sahası çizgisi yakınlarında topla buluşan Baran Moğultay, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.

Alanyaspor soyunma odasına 2-0 önde girdi.

48. dakikada Güneş Güventürk, Ali Mert Işık'ın ortasında ceza sahası içinde kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-2.

Karşılaşmayı 2-1 kazanan Alanya temsilcisi, üst tura çıktı.

Stat: Minareli Çavuş Spor Tesisleri

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Emre Doğu, Emrah Türkyılmaz

Bursa Yıldırımspor: Deniz Aydın, Ahmet Kayhan (Dk. 45 Semih Görer), Mehmet Can Gülerer, Burak Büyükkaya, Hakan Öztürk, Muhammet Talha Çat, Ebu Sıddık Çelik (Dk. 76 Mehmet Bağlı), Kemal Aras (Dk. 88 Berat Badak), Ali Mert Işık, Erkan Şentürk, Güneş Güventürk (Dk. 76 Muhammet Emin Bektaş)

Corendon Alanyaspor: Paulo Victor, Hadergjonaj, Fidan Aliti (Dk. 46 Nuno Lima), Bedirhan Özyurt, Viana (Dk. 60 Duarte), Janvier, Enes Keskin (Dk. 80 Makouta), Fatih Aksoy (Dk. 60 Ümit Akdağ), Elia, İbrahim Kaya, Baran Moğultay (Dk. 80 Hwang)

Goller: Dk. 22 Hadergjonaj (penaltı), Dk. 31 Baran Moğultay (Corendon Alanyaspor), Dk. 48 Güneş Güventürk (Bursa Yıldırımspor)

Sarı kartlar: Dk. 52 Muhammet Talha Çat, Dk. 67 Mehmet Can Gülerer, Dk. 87 Kemal Aras (Bursa Yıldırımspor), Dk. 23. Viana, Dk. 53. Fatih Aksoy, Dk. 72 Janvier (Corendon Alanyaspor)

 
 

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
