Alanya'da Erol Bulut yerine Çağdaş Atan!

Teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayıran Aytemiz Alanyaspor, Çağdaş Atan ile anlaşmak üzere.
TRT Spor'un haberine göre; taraflar arasındaki ufak pürüzler hallolursa, Çağdaş Atan 6 Temmuz günü Alanyaspor'a imza atacak.
Çağdaş Atan, Sergen Yalçın'ın göreve gelmesi ile beraber Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük görevini üstleniyordu.
TRT Spor'un haberine göre; taraflar arasındaki ufak pürüzler hallolursa, Çağdaş Atan 6 Temmuz günü Alanyaspor'a imza atacak.
Çağdaş Atan, Sergen Yalçın'ın göreve gelmesi ile beraber Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük görevini üstleniyordu.