Alanya'da Erol Bulut yerine Çağdaş Atan!

Aytemiz Alanyaspor, Sergen Yalçın'ın yardımcısı Çağdaş Atan'la anlaşma aşamasına geldi.

Haber; Trtspor
Alanya'da Erol Bulut yerine Çağdaş Atan!
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05 Ağustos 2020 21:56
Teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayıran Aytemiz Alanyaspor, Çağdaş Atan ile anlaşmak üzere.

TRT Spor'un haberine göre; taraflar arasındaki ufak pürüzler hallolursa, Çağdaş Atan 6 Temmuz günü Alanyaspor'a imza atacak. 

Çağdaş Atan, Sergen Yalçın'ın göreve gelmesi ile beraber Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük görevini üstleniyordu.




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