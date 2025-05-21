Cristiano Ronaldo'nun kaçırdığı penaltı sonrası yaşadığı üzüntü💔 pic.twitter.com/1zyk4iB8en



— Sporxtv (@sporxtv) May 21, 2025

🚀Cristiano Ronaldo bu sefer affetmedi. Gol sonrası kaçırdığı penaltı için Al Nassr tribünlerinden özür diledi. pic.twitter.com/GGoYajudtV



— Sporxtv (@sporxtv) May 21, 2025

Suudi Arabistan Pro Lig'i 33. hafta maçında Al Nassr ile Al Khaleej karşı karşıya geldi.Al-Awwal Park'ta oynanan maçı ev sahibi 2-0 kazandı.Al Nassr'a galibiyeti getiren golleri 75. dakikadave 90+7'de penaltıdankaydetti.Portekizli yıldız, maçın 65. dakikasında penaltı vuruşunu soldan auta gönderdi. Ronaldo, 90+7'de kullandığı penaltıda ise hata yapmadı ve attığı gol sonrası kaçırdığı penaltı için Al Nassr tribünlerinden özür diledi.Öte yandan Ronaldo, attığı golle birlikte bu sezon ligde 24. golüne ulaştı.Bu sonuçla birlikte puanını 67'ye yükselten Al Nassr, üçüncü sıradaki Al-Qadsiah ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi.Mağlubiyetin ardından Al Khaleej ise 37 puanda kaldı.Ligin son haftasında Al Nassr, Al Fateh deplasmanına gidecek. Al Khaleej ise sahasında Al Akhdoud'u ağırlayacak.