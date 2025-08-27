Beşiktaş'ın yollarını ayırmak istediği Al-Musrati'ye İtalya'dan talip çıktı.
Tuttomercato'da yer alan habere göre; Hellas Verona, Libyalı orta sahayı transferin son günlerinde kadrosuna katmak istiyor.
İtalyan ekibi, 29 yaşındaki ön liberonun transferini kiralık olarak gerçekleştirmek istiyor.
Geçtiğimiz sezonda hem Beşiktaş, hem Monaco forması giyen Al-Musrati, toplam 36 maça çıktı ve 3 gol 1 asistlik katkıda bulundu.
