27 Ağustos
AEK Larnaca-Brann
0-148'
27 Ağustos
Qarabag FK-Ferencvaros
2-1DA
27 Ağustos
Kopenhag-Basel
22:00
27 Ağustos
Benfica-Fenerbahçe
22:00
27 Ağustos
Club Brugge-Rangers
22:00
27 Ağustos
Riga FC-Sparta Prag
0-0DA
27 Ağustos
Celta Vigo-Real Betis
22:00
27 Ağustos
Everton-Mansfield Town
21:45
27 Ağustos
Oxford United-Brighton
21:45
27 Ağustos
Fulham-Bristol City
21:45
27 Ağustos
Grimsby Town-M. United
22:00
27 Ağustos
Wehen Wiesbaden-Bayern Munih
21:45

Al Musrati'ye İtalya'dan talip!

Serie A ekiplerinden Hellas Verona, Beşiktaş'tan Al Musrati'yi kiralamak istiyor.

Al Musrati'ye İtalya'dan talip!
Beşiktaş'ın yollarını ayırmak istediği Al-Musrati'ye İtalya'dan talip çıktı.

Tuttomercato'da yer alan habere göre; Hellas Verona, Libyalı orta sahayı transferin son günlerinde kadrosuna katmak istiyor.

İtalyan ekibi, 29 yaşındaki ön liberonun transferini kiralık olarak gerçekleştirmek istiyor.

Geçtiğimiz sezonda hem Beşiktaş, hem Monaco forması giyen Al-Musrati, toplam 36 maça çıktı ve 3 gol 1 asistlik katkıda bulundu. 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
