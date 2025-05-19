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Al-Musrati, Beşiktaş'a geri dönüyor!

Monaco Genel Direktörü Thiago Scuro, devre arasında Beşiktaş'tan kiralanan Al-Musrati'nin satın alma opsiyonunu kullanmayacaklarını açıkladı.

calendar 19 Mayıs 2025 14:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Al-Musrati, Beşiktaş'a geri dönüyor!
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Beşiktaş'tan devre arasında Monaco'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Al-Musrati, siyah-beyazlı takıma geri dönüyor.

Monaco'nun genel direktörü Thiago Scuro, Musrati'nin satın alma opsiyonunun kullanılıp kullanılmayacağına yönelik gelen sorunun ardından, "Al-Musrati'nin satın alma opsiyonunu kullanmayacağız. Bunu hem kendisine hem de Beşiktaş'a bildirdik. Bize çok yardımcı oldu ancak biz başka bir oyuncu profiline bakıyoruz. Katkılarından dolayı kendisine teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

MONACO PERFORMANSI

Monaco'ya transferinin ardından Fransız ekibinde 11 maçta süre bulan 29 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

Beşiktaş ile Monaco arasında Musrati'nin transferi için yapılan anlaşmada 8+2 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyordu.


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