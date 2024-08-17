Suudi Arabistan Süper Kupa Finali'nde Jorge Jesus'un yönetimindeki Al Hilal, Luis Castro'nun ekibi Al Nassr'ı 4-1 yenerek kupanın sahibi oldu.
Prens Sultan bin Abdulaziz Stadyumu'nda oynanan maçta Al Nassr'ın golünü 44. dakikada Cristiano Ronaldo atarken, Al Hilal'in gollerini; 55. dakikada Sergey Milinkovic-Savic, 63 ve 69. dakikada Aleksandar Mitrovic, 72. dakikada ise Malcom kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Al Hilal, kupayı müzesine götürürken Jorge Jesus, Al Hilal'deki ikinci dönemindeki 3. kupasını kazanmış oldu.
Prens Sultan bin Abdulaziz Stadyumu'nda oynanan maçta Al Nassr'ın golünü 44. dakikada Cristiano Ronaldo atarken, Al Hilal'in gollerini; 55. dakikada Sergey Milinkovic-Savic, 63 ve 69. dakikada Aleksandar Mitrovic, 72. dakikada ise Malcom kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Al Hilal, kupayı müzesine götürürken Jorge Jesus, Al Hilal'deki ikinci dönemindeki 3. kupasını kazanmış oldu.
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