Al Hilal yine Al Nassr'a şans tanımadı

Al Hilal, Suudi Arabistan Süper Kupa Finali'nde Al Nassr'ı 4-1 yenerek kupanın sahibi oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Al Hilal yine Al Nassr'a şans tanımadı
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17 Ağustos 2024 21:25
Suudi Arabistan Süper Kupa Finali'nde Jorge Jesus'un yönetimindeki Al Hilal, Luis Castro'nun ekibi Al Nassr'ı 4-1 yenerek kupanın sahibi oldu.

Prens Sultan bin Abdulaziz Stadyumu'nda oynanan maçta Al Nassr'ın golünü 44. dakikada Cristiano Ronaldo atarken, Al Hilal'in gollerini; 55. dakikada Sergey Milinkovic-Savic, 63 ve 69. dakikada Aleksandar Mitrovic, 72. dakikada ise Malcom kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Al Hilal, kupayı müzesine götürürken Jorge Jesus, Al Hilal'deki ikinci dönemindeki 3. kupasını kazanmış oldu.
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