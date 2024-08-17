Suudi Arabistan Süper Kupa Finali'nde Jorge Jesus'un yönetimindeki Al Hilal, Luis Castro'nun ekibi Al Nassr'ı 4-1 yenerek kupanın sahibi oldu.



Prens Sultan bin Abdulaziz Stadyumu'nda oynanan maçta Al Nassr'ın golünü 44. dakikada Cristiano Ronaldo atarken, Al Hilal'in gollerini; 55. dakikada Sergey Milinkovic-Savic, 63 ve 69. dakikada Aleksandar Mitrovic, 72. dakikada ise Malcom kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Al Hilal, kupayı müzesine götürürken Jorge Jesus, Al Hilal'deki ikinci dönemindeki 3. kupasını kazanmış oldu.

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