Al Hilal, Son 16 Turu ilk maçında mağlup!

Asya AFC Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu ilk maçında Jorge Jesus'un ekibi Al Hilal, Özbekistan ekibi Pakhtakor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Al Hilal, Son 16 Turu ilk maçında mağlup!
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04 Mart 2025 21:09
Asya AFC Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu ilk maçında Jorge Jesus'un ekibi Al Hilal ile Özbekistan ekibi Pakhtakor karşı karşıya geldi. 

Majmuasi Stadyumu'nda oynanan maçta Pakhtakor, Al Hilal'i Flamarion'un golüyle 1-0 mağlup etti.

Golün asisti, Gaziantep FK forması da giymiş olan Brayan Riascos'dan geldi. 

Eşleşmedeki ikinci maç, 11 Mart tarihinde oynanacak.
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