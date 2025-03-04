Al Hilal, Son 16 Turu ilk maçında mağlup!

Asya AFC Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu ilk maçında Jorge Jesus'un ekibi Al Hilal ile Özbekistan ekibi Pakhtakor karşı karşıya geldi.
Majmuasi Stadyumu'nda oynanan maçta Pakhtakor, Al Hilal'i Flamarion'un golüyle 1-0 mağlup etti.
Golün asisti, Gaziantep FK forması da giymiş olan Brayan Riascos'dan geldi.
Eşleşmedeki ikinci maç, 11 Mart tarihinde oynanacak.
Majmuasi Stadyumu'nda oynanan maçta Pakhtakor, Al Hilal'i Flamarion'un golüyle 1-0 mağlup etti.
Golün asisti, Gaziantep FK forması da giymiş olan Brayan Riascos'dan geldi.
Eşleşmedeki ikinci maç, 11 Mart tarihinde oynanacak.