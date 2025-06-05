Al Hilal, Simone Inzaghi'yi açıkladı

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Hilal, teknik direktörlük görevine Simone Inzaghi'nin getirildiğini duyurdu.



Al Hilal transferi video ile duyururken, "İtalyan deha artık burada" notunu yazdı.



İtalyan çalıştırıcı videoda, "Ben Simone Inzaghi. Bugün Al Hilal'de benim hikayem başlıyor" dedi.



49 yaşındaki teknik adam, Al Hilal ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.



İtalyan basınına göre deneyimli çalıştırıcı, yıllık 25 milyon euro kazanacak.







