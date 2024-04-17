Al-Hilal'in dev serisi sona erdi

Asya Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Al-Hilal deplasmanda Al-Ain'e 4-2 yenildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Al-Hilal'in dev serisi sona erdi
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17 Nisan 2024 21:06
Asya Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Jorge Jesuslu Al-Hilal deplasmanda Al-Ain'e 4-2 mağlup oldu.

Al-Ain'e galibiyeti getiren golleri 6, 26 ve 38. dakikalarda Soufiane Rahimi, 56. dakikada Alejandro Romero, Al-Hilal'in gollerini 49. dakikada Malcom ve 78. dakikada Salem Al-Dawsari kaydetti.

Al-Hilal bu mağlubiyetle 34 maçlık galibiyet serisini de kaybetmiş oldu.

Yarı finalin rövanşı 23 Nisan Salı günü oynanacak.

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