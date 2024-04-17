Asya Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Jorge Jesuslu Al-Hilal deplasmanda Al-Ain'e 4-2 mağlup oldu.



Al-Ain'e galibiyeti getiren golleri 6, 26 ve 38. dakikalarda Soufiane Rahimi, 56. dakikada Alejandro Romero, Al-Hilal'in gollerini 49. dakikada Malcom ve 78. dakikada Salem Al-Dawsari kaydetti.



Al-Hilal bu mağlubiyetle 34 maçlık galibiyet serisini de kaybetmiş oldu.



Yarı finalin rövanşı 23 Nisan Salı günü oynanacak.





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