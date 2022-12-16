Ajax'ta Ahmetcan Kaplan şoku!

Hollanda ekibi Ajax'ta mücadele eden Ahmetcan Kaplan, sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak.



Ajax Kulübü, antrenman sırasında sol dizinden ciddi bir sakatlık geçiren 19 yaşındaki futbolcunun ameliyat edildiğini duyurdu.



Genç stoperin gelecek aylarda forma giyemeyeceği ve sahalara dönüş tarihinin belirsiz olduğu ifade edildi.



Trabzonspor altyapısında yetişen Ahmetcan Kaplan, ağustos ayında 9 milyon 500 bin avro bonservis bedeliyle Ajax'a transfer olmuştu.





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