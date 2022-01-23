Ajax, PSV'yi devirdi! Liderliği yükseldi!

Hollanda Ligi zirve mücadelesinde Ajax, deplasmanda PSV Eindhoven'ı 2-1 mağlup etti ve liderliğe yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Ajax, PSV'yi devirdi! Liderliği yükseldi!
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23 Ocak 2022 18:31
Hollanda Ligi 20. hafta mücadelesinde Ajax, deplasmanda PSV Eindhoven ile karşı karşıya geldi.

Philips Stadion'da oynanan mücadeleyi Ajax, 2-1 kazandı.

Ajax'a galibiyeti getiren golleri, 34. dakikada Brobbey ve 74. dakikada Mazraoui kaydederken, PSV'nin golünü 53. dakikada Götze kaydetti.

Ajax, bu sonuçla puanını 48 yaptı ve liderlik koltuğuna oturdu. 9 maç sonra mağlup olan PSV ise 46 puanda kaldı.

Ajax, ligin 21. haftasında Heracles'i konuk edecek. PSV ise AZ Alkmar'ı ağırlayacak. 

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