Ajax, PSV'yi devirdi! Liderliği yükseldi!

Hollanda Ligi 20. hafta mücadelesinde Ajax, deplasmanda PSV Eindhoven ile karşı karşıya geldi.



Philips Stadion'da oynanan mücadeleyi Ajax, 2-1 kazandı.



Ajax'a galibiyeti getiren golleri, 34. dakikada Brobbey ve 74. dakikada Mazraoui kaydederken, PSV'nin golünü 53. dakikada Götze kaydetti.



Ajax, bu sonuçla puanını 48 yaptı ve liderlik koltuğuna oturdu. 9 maç sonra mağlup olan PSV ise 46 puanda kaldı.



Ajax, ligin 21. haftasında Heracles'i konuk edecek. PSV ise AZ Alkmar'ı ağırlayacak.





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