Ajax, deplasmanda zorlanmadı

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi Ajax, Heerenveen'e konuk oldu. Abe Lenstra Stadymu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi 2-0 kazandı.



Ajax'a galibiyeti getiren golü dakika 20'de Josip Sutalo ile dakika 82. dakikada Chuba Akpom kaydetti.



Francesco Farioli'nin ekibi Ajax, bu galibiyetin ardından puanını 45 yaptı. Heerenveen, 24 puanda kaldı.



Hollanda Eredivisie'nin bir sonraki haftasında Ajax, Feyenoord'u konuk edecek. Heerenveen, Groningen deplasmanına gidecek.









