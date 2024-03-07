Ahmetcanlı Ajax evinde berabere kaldı

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Ajax ile Aston Villa 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Ahmetcanlı Ajax evinde berabere kaldı
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07 Mart 2024 22:35
Son güncelleme 07 Mart 2024 22:52
UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Ajax, sahasında Aston Villa ile karşı karşıya geldi. 

Mücadelede iki takımın da hücumları sonuç vermedi ve karşılaşma 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

Ajax'ta Ahmetcan Kaplan, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. 21 yaşındaki futbolcu, savunmadaki başarılı performansıyla Hollanda ekibinde öne çıkan isimlerden biri oldu.

Aston Villa'da Enzi Konsa 83. dakikada, Ajax'ta 86. dakikada Tristan Gooijer ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı.

Turun ikinci karşılaşması 14 Mart'ta İngiltere'de oynanacak.

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