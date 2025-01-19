Ahmetcan Kaplan'dan Fenerbahçe kararı!

Ajax forması giyen Ahmetcan Kaplan, kendisiyle ilgilenen Fenerbahçe için kararını verdi.
FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR
Hollanda basınında yer alan habere göre, 22 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak bakıyor.
FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ
Fenerbahçe'nin Ahmetcan Kaplan için Ajax'a sunduğu ilk teklifin bonuslar dahil 10 milyon euro'ya yakın bir rakam olduğu belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, genç savunma oyuncusu için şu anda Ajax'a başka bir teklif yapmadığı ifade edildi. Ajax'ın istediği rakamı bulması durumunda Fenerbahçe ile pazarlıklara açık olduğu aktarıldı.
AJAX PERFORMANSI
Ajax, Ahmetcan Kaplan'ı 2022 yaz transfer döneminde Trabzonspor'dan 9.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.
Ahmetcan Kaplan, Ajax'ta bu sezon toplamda 8 maçta süre buldu ve 1 gol attı.
FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR
Hollanda basınında yer alan habere göre, 22 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak bakıyor.
FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ
Fenerbahçe'nin Ahmetcan Kaplan için Ajax'a sunduğu ilk teklifin bonuslar dahil 10 milyon euro'ya yakın bir rakam olduğu belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, genç savunma oyuncusu için şu anda Ajax'a başka bir teklif yapmadığı ifade edildi. Ajax'ın istediği rakamı bulması durumunda Fenerbahçe ile pazarlıklara açık olduğu aktarıldı.
AJAX PERFORMANSI
Ajax, Ahmetcan Kaplan'ı 2022 yaz transfer döneminde Trabzonspor'dan 9.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.
Ahmetcan Kaplan, Ajax'ta bu sezon toplamda 8 maçta süre buldu ve 1 gol attı.