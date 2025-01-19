Ahmetcan Kaplan'dan Fenerbahçe kararı!

Fenerbahçe'nin transferi için Ajax'a teklif yaptığı Ahmetcan Kaplan, sarı-lacivertlilere transfer olmaya sıcak bakıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Ahmetcan Kaplan'dan Fenerbahçe kararı!
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19 Ocak 2025 21:36
Ajax forması giyen Ahmetcan Kaplan, kendisiyle ilgilenen Fenerbahçe için kararını verdi.

FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR

Hollanda basınında yer alan habere göre, 22 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak bakıyor.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ

Fenerbahçe'nin Ahmetcan Kaplan için Ajax'a sunduğu ilk teklifin bonuslar dahil 10 milyon euro'ya yakın bir rakam olduğu belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, genç savunma oyuncusu için şu anda Ajax'a başka bir teklif yapmadığı ifade edildi. Ajax'ın istediği rakamı bulması durumunda Fenerbahçe ile pazarlıklara açık olduğu aktarıldı.

AJAX PERFORMANSI

Ajax, Ahmetcan Kaplan'ı 2022 yaz transfer döneminde Trabzonspor'dan 9.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

Ahmetcan Kaplan, Ajax'ta bu sezon toplamda 8 maçta süre buldu ve 1 gol attı.

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