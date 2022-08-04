Ahmetcan Kaplan'a dev talip

stoper arayışları sürerken takımın genç stoperidev bir talip çıktı.Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Hollanda Eredivisie'nin güçlü ekiplerinden, Trabzonspor'un 19 yaşındaki sol stoperi Ahmetcan Kaplan'ı kadrosuna katmak istiyor. Daha önce de Ahmetcan Kaplan'ı takip ettiği haberleri çıkan Ajax'ın, genç oyuncu içinifade edildi.Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 22 resmi maçta forma giyen Ahmetcan Kaplan, bu maçlarda 2 gol atarken 1 de asist yapmıştı.