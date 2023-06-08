Ahmet Nur Çebi konuşacak!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın toplantısı düzenleyecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ahmet Nur Çebi konuşacak!
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08 Haziran 2023 00:20
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi, geride kalan sezonu değerlendirmek ve Kulübümüzün gündemine dair açıklamalarda bulunmak üzere, bugün saat 12.30'da Vodafone Park'ta basın toplantısı düzenleyecektir.

Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.

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