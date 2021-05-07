Ahmet Nur Çebi: 'Fatih Terim tabii ki alkışlayacak'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Galatasaray derbisi öncesinde sözleri resmi sitesinden paylaşıldı.



Derbiyi değerlendiren Çebi, "Derbiler değişik bir atmosferde oynanıyor. Galatasaray güçlü bir ekip. Şampiyon olmadan olundu demek doğru bir şey değil. Rakiplerimize saygımız var. Şu anda lideriz. Henüz şampiyon olmadık. İhtiyacımız olan puanları aldığımız zaman, şampiyon olduğumuzu ifade edebiliriz. Ayaklarımızı yere basmayı biliyoruz. Galatasaray maçının önemimi biliyoruz. Galatasaray'ın büyük bir camia olduğunu ve güçlü bir takıma sahip olduğunu biliyoruz. Sergen hocamıza ve futbolcularımıza güveniyorum. İçimde huzur var. Kendimi iyi hissediyorum." dedi.



Fatih Terim'in "Beşiktaş şampiyon olursa alkışlarız" ifadelerine de değinen başkan, "Fatih Terim tabii ki alkışlayacak. Fatih Terim, yapacağını yapmasını gerekeni söylemiş. Kazanırsak tabii ki alkışlayacaklar." şeklinde mesaj gönderdi.



Kadınlar Ligi'nde yaşadıkları şampiyonluğa da değinen Ahmet Nur Çebi, "Kadınlarımız bizim için çok önemli. Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımımızın kazandığı kupa, inanıyorum ki bize uğur getirecek." diye konuştu.



