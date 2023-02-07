Ahmet Düverioğlu anneannesini kaybetti

Frutti Extra Bursaspor, Ahmet Düverioğlu'nun Malatya'daki depremde anneannesini kaybettiğini duyurdu.



Bursaspor'dan yapılan açıklamada, "Sporcumuz Ahmet Düverioğlu'nun kıymetli anneannesinin Malatya'da yaşanan depremin ardından hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Hala enkaz altında olan kuzeni Nilay Aydoğan'ın da en kısa sürede kurtarılmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.



Düverioğlu'nun daha öncesi formasını giydiği Fenerbahçe Beko da, "Eski oyuncularımızdan Ahmet Düverioğlu'nun kıymetli anneannesinin deprem sebebiyle Malatya'da hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine ise başsağlığı ve sabır dileriz. Ahmet Düverioğlu'nun henüz enkaz altından çıkarılamayan kuzeni Nilay Aydoğan'ın da en kısa sürede kurtarılmasını temenni ediyoruz" açıklamasını yaptı.





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