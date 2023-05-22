Ahmet Çakar: 'TFF, birilerine yaranmak istiyor'

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydin'in PFDK'ye sevk edilmesiyle ilgili Beyaz TV'de değerlendirme yaptı.
Ahmet Çakar yaptığı değerlendirmede, "Türkiye Futbol Federasyonu ne kadar oportünist, ne kadar belli zümrelere yaranmak için hareket ettiğini bu gece bir daha göstermiştir. Yazıklar olsun." ifadelerini kullandı.
Ahmet Çakar, "Türkiye Futbol Federasyonu ne kadar oportünist, ne kadar belli zümrelere yaranmak için hareket ettiğini bu gece bir daha göstermiştir. Yazıklar olsun. Bunu en masum bu kadar konuşabiliyorum. Bu yaptığınız sadece Samet'e ve Fenerbahçe'ye haksızlık değil. İslam dinine, hepimizin dinine, yüzde 98'imizin dinine ağır saygısızlık yaptınız. Sırf şu eyleminiz bile bütün konuşmalarımda TFF'yi silindir gibi geçeceğimin garantisidir. Yazıklar olsun size. Bela okumayı sevmem. Allah kahretsin mi diyeyim...
"KARŞIMA ÇIKSA FENA OLURDU"
Yazıklar olsun en masumu. Bir kahvede olsak ve karşımda TFF'nin bu icraate girmiş adamları olsaydı, ikimizden biri sağlam çıkmazdı. Ağır hakaretler çıkardı. Bak Samet ve Fenerbahçe umurumda değil bu arada; siz İslam dinine bu olayı PFDK'ye göndererek hakaret ediyorsunuz. Allah cezanızı versin." değerlendirmesinde bulundu.
Ahmet Çakar yaptığı değerlendirmede, "Türkiye Futbol Federasyonu ne kadar oportünist, ne kadar belli zümrelere yaranmak için hareket ettiğini bu gece bir daha göstermiştir. Yazıklar olsun." ifadelerini kullandı.
Ahmet Çakar, "Türkiye Futbol Federasyonu ne kadar oportünist, ne kadar belli zümrelere yaranmak için hareket ettiğini bu gece bir daha göstermiştir. Yazıklar olsun. Bunu en masum bu kadar konuşabiliyorum. Bu yaptığınız sadece Samet'e ve Fenerbahçe'ye haksızlık değil. İslam dinine, hepimizin dinine, yüzde 98'imizin dinine ağır saygısızlık yaptınız. Sırf şu eyleminiz bile bütün konuşmalarımda TFF'yi silindir gibi geçeceğimin garantisidir. Yazıklar olsun size. Bela okumayı sevmem. Allah kahretsin mi diyeyim...
"KARŞIMA ÇIKSA FENA OLURDU"
Yazıklar olsun en masumu. Bir kahvede olsak ve karşımda TFF'nin bu icraate girmiş adamları olsaydı, ikimizden biri sağlam çıkmazdı. Ağır hakaretler çıkardı. Bak Samet ve Fenerbahçe umurumda değil bu arada; siz İslam dinine bu olayı PFDK'ye göndererek hakaret ediyorsunuz. Allah cezanızı versin." değerlendirmesinde bulundu.