Ahmet Çakar: "TFF, birilerine yaranmak istiyor"

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydin'in PFDK'ye sevk edilmesiyle ilgili flaş bir değerlendirmede bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ahmet Çakar: 'TFF, birilerine yaranmak istiyor'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Mayıs 2023 23:43
Son güncelleme 22 Mayıs 2023 23:46
Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydin'in PFDK'ye sevk edilmesiyle ilgili Beyaz TV'de değerlendirme yaptı.

Ahmet Çakar yaptığı değerlendirmede, "Türkiye Futbol Federasyonu ne kadar oportünist, ne kadar belli zümrelere yaranmak için hareket ettiğini bu gece bir daha göstermiştir. Yazıklar olsun." ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar, "Türkiye Futbol Federasyonu ne kadar oportünist, ne kadar belli zümrelere yaranmak için hareket ettiğini bu gece bir daha göstermiştir. Yazıklar olsun. Bunu en masum bu kadar konuşabiliyorum. Bu yaptığınız sadece Samet'e ve Fenerbahçe'ye haksızlık değil. İslam dinine, hepimizin dinine, yüzde 98'imizin dinine ağır saygısızlık yaptınız. Sırf şu eyleminiz bile bütün konuşmalarımda TFF'yi silindir gibi geçeceğimin garantisidir. Yazıklar olsun size. Bela okumayı sevmem. Allah kahretsin mi diyeyim...

"KARŞIMA ÇIKSA FENA OLURDU"

Yazıklar olsun en masumu. Bir kahvede olsak ve karşımda TFF'nin bu icraate girmiş adamları olsaydı, ikimizden biri sağlam çıkmazdı. Ağır hakaretler çıkardı. Bak Samet ve Fenerbahçe umurumda değil bu arada; siz İslam dinine bu olayı PFDK'ye göndererek hakaret ediyorsunuz. Allah cezanızı versin." değerlendirmesinde bulundu.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery