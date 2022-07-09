Ahmet Çakar: 'Federasyon şampiyonlukları saymalı! Ama...'

Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yaşanan 1959 öncesi şampiyonluklara dair yorumlarda bulundu.
"EFSANELERE İHANET ETMEYİN"
1959 öncesi şampiyonlukların sayılmasının doğru olacağını söyleyen Çakar, "Yıllardır kanaatim şu ki 59 öncesi şampiyonluklar da hesaba katılmalıdır. Türk futbolu 1923'ten beri varsa Cumhuriyet kurulduğundan bu yana tüm şampiyonluklar hesaba katılmalıdır. Eğer katmazsanız rahmetli Lefter'i, rahmetli Turgay Şeren'i inkâr etmiş olursunuz. Rahmetli Baba Hakkı'nın kemiklerini sızlatırsınız. Bu madalyonun bir tarafı." ifadelerini kullandı.
"FEDERASYON KARAR VERMELİ: MÜSPET YA DA MENFİ"
Sözlerine devam eden Çakar, "Ama diğer tarafı ise hukuk devletinde yaşama zorunluluğumuz. Cebren ve 'Ben yaptım oldu, yıldızları koydum, devam ediyorum' demek ne derece hukuki..." dedi. Federasyonun bir karar alması gerektiğini söyleyen Çakar, "Bence yapılacak çok basit bir şey var. TFF toplanacak, Nihat Özdemir Federasyonu'nun söz verdiği halde 1.5 yılda veremediği kararı verecek. Ama müspet ama menfi. Yani ya 'Ey Türk kamuoyu, 59 öncesi şampiyonlukları da sayıyorum' diyecek ya da 'Saymıyorum' diyecek. Tabii reaksiyonlar olacak ama TFF'nin verdiği karar da nihai ve bağlayıcı olacak. Bir şeyi sürüncemede bırakırsanız, herkes kafasına göre işleri yapmaya başlar." sözlerini sarf etti.
"EFSANELERE İHANET ETMEYİN"
1959 öncesi şampiyonlukların sayılmasının doğru olacağını söyleyen Çakar, "Yıllardır kanaatim şu ki 59 öncesi şampiyonluklar da hesaba katılmalıdır. Türk futbolu 1923'ten beri varsa Cumhuriyet kurulduğundan bu yana tüm şampiyonluklar hesaba katılmalıdır. Eğer katmazsanız rahmetli Lefter'i, rahmetli Turgay Şeren'i inkâr etmiş olursunuz. Rahmetli Baba Hakkı'nın kemiklerini sızlatırsınız. Bu madalyonun bir tarafı." ifadelerini kullandı.
"FEDERASYON KARAR VERMELİ: MÜSPET YA DA MENFİ"
Sözlerine devam eden Çakar, "Ama diğer tarafı ise hukuk devletinde yaşama zorunluluğumuz. Cebren ve 'Ben yaptım oldu, yıldızları koydum, devam ediyorum' demek ne derece hukuki..." dedi. Federasyonun bir karar alması gerektiğini söyleyen Çakar, "Bence yapılacak çok basit bir şey var. TFF toplanacak, Nihat Özdemir Federasyonu'nun söz verdiği halde 1.5 yılda veremediği kararı verecek. Ama müspet ama menfi. Yani ya 'Ey Türk kamuoyu, 59 öncesi şampiyonlukları da sayıyorum' diyecek ya da 'Saymıyorum' diyecek. Tabii reaksiyonlar olacak ama TFF'nin verdiği karar da nihai ve bağlayıcı olacak. Bir şeyi sürüncemede bırakırsanız, herkes kafasına göre işleri yapmaya başlar." sözlerini sarf etti.
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