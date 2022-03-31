Ahmet Ağaoğlu: 'TFF futbolun amiridir, saygılıyız'

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF'nin almış olduğu kararlara saygı duyduklarını söyledi.



Ahmet Ağaoğlu yaptığı açıklamada, "Bazı kulüplerimiz bireysel açıklama yaptılar. Süreç neredeyse futboldan ekonomiye geçecek. Bizim duruşumuz başından bu yana aynı. Ben burada şuan Trabzonspor başkanı olarak konuşuyorum. Sürekli olarak söylediğim bir şey var. TFF, futbolun amir kurumudur. Yasaların vermiş olduğu yetkiye dayanarak TFF'nin yetki sorumlulukları açık ve nettir. Kurulların almış olduğu kararları yürürlüğe koymak veya kaldırmak federasyonların yönetim kurullarının yetkisindedir. TFF'nin almış olduğu bir karar var. İçimize sindiririz sindiremeyiz, beğeniriz, beğenmeyiz, tartışabiliriz, değiştirilmesi yönünde çabalar sarf ederiz ama ama bunu TFF'nin şahsiyetine zarar verecek ölçüde eleştiri konusu yapmamalıyız. Yaparsak ülke futbolu ve kurum zarar görür. Almış olunan bir karar var, bu karara Trabzonspor Kulübü saygı duyar. Bunu da açıkça belirtmek isterim." şeklinde konuştu.



"TFF'NİN KARARLARINA SAYGILIYIZ"



TFF'nin vermiş olduğu kararlara saygı duyduklarını belirten Ağaoğlu, "Bir yönetimi iş başına getiririz, eleştirilerimiz olur farklı fikirlerimiz olur ama ciddi anlamda sıkıntımız varsa bunun genel kurullarda dile getiririz. Bazı haber sitelerinde Ahmet Ağaoğlu TFF'yi genel kurula davet etti şeklinde bir iki habere ben de tanık oldum. Asla ve asla böyle bir şey yok. Trabzonspor kulübü TFF'nin almış olduğu bu kararlara saygılıdır. Bu sadece mevcut federasyonla sınırlı değil, geçmiş federasyonlar ve gelecekteki federasyonlarda da bu durum aynı şekilde olacaktır." ifadelerini kullandı.





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