Ahmed Kutucu: 'Hedefim Premier Lig'

Trendyol 1. Lig'de Eyüpspor'un şampiyonluğuna 14 gollük katkıda bulunan gurbetçi futbolcu Ahmed Kutucu, en büyük hayalinin Premier Lig'de oynamak olduğunu söyledi.



"RÜYA GİBİ BİR ŞEY"



Pep Guardiola ile çalışmak istediğini dile getiren Kutucu "Küçükken en büyük hayalim Schalke için oynamaktı çünkü orada doğmuştum ve bu hayalimi gerçekleştirdim. Premier Lig ise bambaşka bir atmosfere sahip. Rüya gibi… Çocukken Zidane ve Brezilyalı Ronaldo'yu seyredip onlar gibi olmak isterdim" ifadelerini kullandı.



AY YILDIZI İSTİYOR



EURO 2024 öncesi A Millî Takım'ın santrfor rotasyonunu da değerlendiren Kutucu "Barış Alper Yılmaz ve Enes Ünal farklı kabiliyetlere sahip oyuncular. Almanya'da çok fazla taraftarımız olacak. İnşallah takımımız orada başarılı olur ve hepimizi gururlandırır. Barış, Kerem, Ferdi ve Semih gibi etkili oyunculara sahibiz. Orada ev sahibi gibi olacağımızı düşünürsek ülke olarak başarılı olmamamız için bir sebep yok. İyi bir turnuva geçireceğimize inanıyorum ve sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU