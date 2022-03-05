Ahmed Hassan: 'Galatasaray'a gol attım, doğum günümdü'

İttifak Holding Konyasporlu Ahmed Hassan, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Attığı golle ilgili konuşan Ahmed Hassan "Doğum günümde gol atmak harika bir hissi. Ancak, önemli olan Galatasaray gibi büyük bir rakibi devirmekti. Böylece bizim için kısır bir döngüyü de kırdık." dedi.



Ahmed Hassan ayrıca "Bugün en başta takımımız, rakibimize karşı kompakt ve sağlam durdu. Takım oyununu iyi oynadık. Hocamızın direktifleri doğrultusunda Galatasaray'a karşı iyi hazırlandık. Takım ruhunu iyi sergiledik. İlk dakikadan son dakikaya kadar bunu gösterdik." diyerek sözlerini noktaladı.





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