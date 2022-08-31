Adnan Januzaj'ın yeni takımı belli oldu!

Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen Adnan Januzaj'ın yeni rotası belli oldu. Futbolcu Sevilla ile anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Adnan Januzaj'ın yeni takımı belli oldu!
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31 Ağustos 2022 13:16
Transferde Beşiktaş ile de anılan Belçikalı oyuncu Adnan Januzaj'ın yeni adresi belli oldu. Futbolcu, kariyerine İspanyol ekibi Sevilla'da devam edecek.

JANUZAJ, SEVILLA İLE ANLAŞTI

Belçikalı futbolcu Adnan Januzaj, gece geç saatlerde İspanya'ya gitti. 27 yaşındaki futbolcu, Sevilla ile anlaşmaya vardı. Januzaj'ın sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeyi imzalayacağı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ'A NEDEN GELMEDİ?

İspanya'da son olarak Real Sociedad forması giyen Januzaj ile Beşiktaş görüşmüştü. Fakat; oyuncunun 4 milyon euro olan yıllık ücret beklentisi transferde geri adım atılmasına neden oldu.



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