Adi Mehremic: 'Kaçırdık, cezayı kestiler'

İstanbulsporlu futbolcu Adi Mehremic, Beşiktaş'a mağlup oldukları maçın ardından konuştu.



Adi Mehremic yaptığı açıklamada, "İlk yarıda kompakt bir oyun sergiledik. İlk 45 dakikada kötü değildik ama kornerden bir gol yedik. Kontrol etmeye çalıştık oyunu. İkinci yarıda skoru 2-1'e getirmeyi başardık. 2 net fırsatımız vardı. Beşiktaş gibi büyük bir takıma karşı 2 pozisyon kaçırırsanız cezayı kesiyorlar. Maalesef 3-1 kaybettik." dedi.



Ayrıca, "Beşiktaş gibi büyük bir takıma karşı oynadığınızda küçük detaylar sonucu belirliyor. Korner bunun örneğiydi. Konsantrasyon iyi değildi, sonrasında şans da yanımızda değildi. Çalışmaya devam edeceğiz ve inşallah ligde kalacağız." ifadelerini kullandı.





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