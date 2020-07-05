Adem Ljajic'in aklı Fenerbahçe derbisinde!

Sağ ayak bileğindeki sakatlığı yüzünden geçtiğimiz hafta İttifak Holding Konyaspor maçında görev yapamayan Adem Ljajic, kendisini 19 Temmuz'da Fenerbahçe ile Vodafone Park'ta oynayacakları derbiye hazırlıyor.



Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Bir süredir takımdan ayrı olan ancak bireysel antrenmanlarını aksatmayan siyah-beyazlı oyuncu, derbi maçı kaçırmamak için kendisine verilen çalışma programını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Hes Kablo Kayserispor deplasmanında takımdaki yerini alamayacak olan Adem Ljajic önümüzdeki günlerde takımla çalışmalara başlayacak. Yetenekli futbolcu, Fenerbahçe derbisinde büyük olasılıkla ilk 11'de yer alacak veya teknik heyetin tercihine göre hamle oyuncusu olarak ikinci yarıda görev yapacak.



EKSİKLERİNİ KAPATACAK



Yukatel Denizlispor deplasmanında oynadığı futbolla Teknik Direktör Sergen Yalçın'dan tam not alan deneyimli oyuncu, sakatlığını tam olarak atlattıktan sonra ekstra çalışmalarla fizik kondisyon açısından açıklarını kapatmaya da çalışacak.



Bu arada Adem Ljajic, Avrupa'dan çok cazip bir teklif gelmediği sürece kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek istiyor. Siyah-beyazlı formayı giymekten memnun olan 28 yaşındaki futbolcu tüm hesaplarını İstanbul'da kalacağı düşüncesi üzerine yapıyor. Yetenekli oyuncu geçtiğimiz günlerde eski alacakları için siyah-beyazlı kulüple anlaşma sağlayarak yönetimin takdirini toplamıştı.



Adem Ljajic bu sezon 29 resmi maçta oynadı. Süper Lig'de 24, UEFA Avrupa Ligi'nde 4 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 müsabakada forma giyen yetenekli futbolcu 7 gol, 7 asiste imza atarken, 14 gole doğrudan katkı yaptı.



